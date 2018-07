Otra victoria histórica en México: Claudia Sheinbaum, primera mujer en ganar las elecciones en el DF

La candidata del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la jefatura de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se ha declarado ganadora de las elecciones tras conocerse los primeros sondeos a pie de urna

"Gracias a todas y a todos. ¡GANAMOS! Rescataremos la Ciudad de la Esperanza", publicó Sheinbaum en redes sociales.

¡GANAMOS! Rescataremos la Ciudad de la Esperanza pic.twitter.com/Ku9RMUAN5p — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 1 de julio de 2018

De acuerdo con los primeros datos, Sheinbaum obtendría entre el 47,5% y 55,5% de los votos, mientras que Alejandra Barrales, del también izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), lograría entre el 27% y 33%.

Sheinbaum es la primera mujer en ganar los comicios para gobernar en Ciudad de México, pero no será la primera mujer en gobernar la ciudad. Rosario Robles estuvo al frente del gobierno entre septiembre de 1999 y diciembre de 2000 cuando sustituyó a Cuauhtémoc Cárdenas mientras este se preparaba para las elecciones presidenciales de 2000.

En rueda de prensa, Barrales declaró que la elección está muy reñida y que hay que esperar a los resultados definitivos porque "las elecciones se ganan con votos y no con sondeos".

Sin embargo, horas después, Barrales reconoció la victoria de Shainbaum: "Me da mucho gusto y me siento parte de este logro, el saber que es una mujer quien va a quedar como jefa de gobierno electa, sin duda representa un triunfo para todas las mujeres, no solamente capitalinas sino del país entero. Por eso quiero reconocer este triunfo de Claudia Sheinbaum, también felicitarla y decirle que vamos a estar trabajando para que le vaya bien a esta ciudad, vamos a estar vigilantes de que le vaya bien a esta ciudad".

Sheinbaum es la cara visible en la capital mexicana de Morena, partido liderado por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que será el próximo presidente de México.

Desde 1997, cuando desapareció la figura de regente y se instituyó la de jefe de Gobierno, la Ciudad de México ha sido gobernada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Sheinbaum, de 55 años, es licenciada en Física y doctora en Ingeniería Energética por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Aparte de Ciudad de México, los sondeos dan la victoria a candidatos de Morena en los Estados de Morelos, Veracruz y Chiapas.