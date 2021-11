Una jueza rechaza el intento de Trump de ocultar documentos sobre el asalto al Capitolio

Una jueza federal en Estados Unidos ha fallado este martes por la noche en contra del expresidente Donald Trump en su intento de mantener ocultos unos documentos sobre el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

La magistrada, Tanya S. Chutkan, con tribunal en el Distrito de Columbia, ha concluido que la comisión del Congreso que investiga el asalto tiene derecho a recibir estos documentos, tal y como también sostiene la Casa Blanca.

Trump había invocado un supuesto "privilegio ejecutivo" para no entregar los documentos en su pugna judicial con la comisión investigador. Los documentos son, básicamente, detalles sobre qué pasaba en la Casa Blanca mientras ocurría el asalto.

Chutkan ha defendido que el argumento del presidente para no entregar la información "parece basarse en la noción de que su poder ejecutivo existe a perpetuidad". "Pero los presidentes no son reyes y el demandante no es el presidente", ha añadido.

Un portavoz de Trump, Taylor Budowich, ha insinuado en Twitter que el equipo legal del expresidente apelará la decisión de Chutkan a una instancia superior, por lo que es probable que termine siendo el Tribunal Supremo quién falle sobre el caso.

El equipo legal de Trump intentará que la Justicia pare de manera temporal la entrega de los documentos a la comisión por parte de los Archivos Nacionales, que el actual presidente, Joe Biden, ha autorizado para el 12 de noviembre.

La comisión fue impulsada por la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y está formada por una mayoría de congresistas demócratas y tan solo dos republicanos -Liz Cheney y Adam Kinzinger- que están enfrentados con Trump.

Además de la solicitud de documentos, la comisión ha citado a declarar a múltiples colaboradores de Trump, entre ellos a su exjefe de Gabinete Mark Meadows o a su exasesor y líder ultraderechista Steve Bannon.

Este martes, de hecho, la comisión citó a declarar a otras diez personas, entre ellas al que fuese principal asesor sobre inmigración de Trump, Stephen Miller, y a la exportavoz de la Casa Blanca Kayleigh McEnany.