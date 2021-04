Lacalle Pou: "Si todos no están de acuerdo, el Mercosur no avanza"

Montevideo, 26 abr (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, recordó este lunes que "si todos (los socios) no están de acuerdo, el Mercosur no avanza", en alusión a la propuesta enviada por su país a Argentina, Brasil y Paraguay, que están discutiendo los respectivos cancilleres en una sesión virtual.

"No existe votación en el Mercosur, no es que ganamos 3 a 1 la votación. El Mercosur se mueve por consenso, si está bien, si está mal... me parece que discutir eso es llover sobre mojado. Si todos no están de acuerdo, el Mercosur no avanza", indicó el mandatario a la prensa, tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 en un histórico hospital de Montevideo.

Lacalle Pou comentó que la propuesta de Uruguay pretende "atacar ese punto", de manera que quienes "no quieren avanzar por determinada razón, que le den lugar a uno de los socios para que avance o en determinadas velocidades o con otros países" para ampliar el mercado "y no pagar tantos aranceles".

Lacalle Poe insistió en que abrirse al mundo es "de estricta lógica" para los países que tienen poca población.

Entre los puntos incluidos en el documento difundido este lunes por la Cancillería uruguaya figuran la búsqueda de alternativas para "perfeccionar y revisar el Arancel Externo Común", el "compromiso" de los socios para "negociar acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o grupos de países extrazona" y la creación del denominado Plan de Negociaciones Externas.

Este, según el texto sometido a debate, "deberá contener una estrategia detallada de inserción internacional, donde se establecerán prioridades, objetivos y plazos a los efectos de acelerar y mejorar el acceso preferencial de la oferta exportable de los Estados Partes en terceros mercados".

Los cancilleres y los ministros del área económica de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, integrantes del Mercosur, celebran este lunes una reunión virtual en la que abordan varios aspectos de la relación en un momento de fuertes diferencias en torno a la estrategia conjunta de apertura comercial.

La XII Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común fue convocada por el canciller de Argentina, Felipe Solá, por ser el país que ejerce la presidencia semestral del bloque, y comenzó a las 11.00 horas de Buenos Aires (14.00 GMT).