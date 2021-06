Liberales europeos piden a Bruselas no aprobar el plan húngaro sin transparencia

Bruselas, 28 jun (EFE).- El grupo liberal en el Parlamento Europeo, Renovar Europa, reclamó este lunes a la Comisión Europea (CE) que no apruebe el plan de recuperación húngaro que les permita acceder a los fondos de reconstrucción pospandemia hasta que dicho documento cumpla varios criterios de transparencia con las autoridades comunitarias contra el fraude.

En una carta enviada a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, varios diputados prominentes de este grupo -el tercero más grande en la Eurocámara- piden a la alemana que use su "margen de maniobra" para asegurar que los 7.000 millones de euros a los que accedería el país magiar "no acaban en los bolsillos equivocados".

Los diputados, entre los que se encuentra el español Luis Garicano (Ciudadanos), recuerdan a Von der Leyen que su propia Comisión ha tildado la corrupción en Hungría de "sistémica" y que un informe de sus servicios encontró en 2020 que el mecanismo anticorrupción de este país es "inadecuado" y advertía de que "las investigaciones parecen ser menos efectivas allí que en otros Estados miembros".

Por ello, instan a Von der Leyen a que no apruebe el plan de recuperación húngaro hasta que en éste se recojan compromisos como, por ejemplo, dar a las autoridades europeas contra el fraude acceso a las listas finales de beneficiarios del fondo de recuperación o excluir de la recepción de fondos a personas o entidades con antecedentes de irregularidades financieras o conflictos de intereses.

"Esto evitaría", afirman, "que solicitantes como el yerno de Viktor Orbán, que ha logrado amplia financiación europea pese a sus antecedentes de irregularidades y conflictos de interés, accedan a los fondos de recuperación y resiliencia".

También ven fundamental que el plan húngaro comprometa a su Gobierno a revisar o eliminar ciertas legislaciones domésticas que, según Bruselas, dificultan el trabajo de periodistas de investigación y sociedad civil a la hora de acceder a información pública.

"No decimos que Hungría como país no deba recibir su parte justa de los fondos de recuperación europeos. Pero creemos que esos fondos deben beneficiar a todos los húngaros, no solo a unos pocos bien conectados políticamente", aseguran los liberales en la Eurocámara.

El Gobierno de Viktor Orbán remitió a Bruselas su plan de recuperación y resiliencia para acceder a estos fondos el pasado 12 de mayo, por lo que la Comisión Europea tiene hasta el próximo 12 de julio para emitir su veredicto. EFE

lzu/rja/jac

(Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)