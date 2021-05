Mexicanas piden gratuidad en productos menstruales y más educación

Ciudad de México, 28 may (EFE).- Con una compresa gigante decorada como si estuviese manchada de sangre, un grupo de mujeres protestó este viernes en la Ciudad de México pidiendo gratuidad en los productos menstruales y mejora en la educación sobre el periodo y sus implicaciones, en el Día de la Higiene Menstrual.

La organización Menstruación Digna México se concentró frente al Palacio Nacional, donde extendieron la compresa de tela con el mensaje "la gestión menstrual es un derecho" que luego llevaron caminando hasta el Senado, donde consiguieron una cita para que próximamente las reciba la Comisión de Educación.

En esa cámara es donde se encuentra parada la Ley de Menstruación Digna que busca la gratuidad que fue aprobada hace unas semanas por la Cámara de Diputados.

"Venimos a pedirles que voten a favor para que las niñas de México dejen de faltar a clase por la menstruación porque ahora cuatro de cada 10 cuando están menstruando prefieren no estar en la escuela", dijo a Efe Anahí Rodríguez, directora de la organización.

UNA LEY PARA LA IGUALDAD

La ley implica que las niñas y mujeres jóvenes en edad escolar -hasta los 18 años- tengan acceso gratuito a tampones, compresas y copas menstruales.

Rodríguez consideró que muchas de las niñas que no acuden a clases lo hacen o bien porque tienen escasos recursos que no les permiten adquirir estos productos o porque todavía es un tema tabú.

Esta ley fue aprobada en Michoacán en marzo pasado, con lo que en este estado las niñas tendrán acceso gratuito y se fomentará la educación entorno al periodo.

En este sentido, Rodríguez aseguró que Michoacán es un ejemplo y que tanto allí como cuando se apruebe la ley en el resto del país, hay que asegurarse de que también se fomenta la parte educativa.

"Actualmente solo hay seis párrafos sobre menstruación en los libros de texto gratuitos y dicen cosas como que es un deshecho o lo comparan con la eyaculación masculina", añadió.

Recordaron que los productos de higiene menstrual están gravados con un 16 % de IVA, algo que consideraron anticonstitucional por lo que interpusieron recientemente un recurso ante la Suprema Corte de Justicia.

"El año pasado metimos una iniciativa para eliminar el IVA pero no pasó ni en diputados ni en el Senado, entonces ahora la Cámara de Diputados presenta una acción de insconstitucionalidad y va en el sentido de que la Ley de Ingresos y Ley del IVA son inconstitucionales por grabar los productos de gestión menstrual", dijo a Efe Paulina Castaño, investigadora de la organización Fundar.

Dijo que no es constitucional que haya un impuesto que afecte solo a las mujeres y personas menstruantes que además es regresivo y afecta a las personas que menos tienen. Entre los últimos días de este mes y junio está previsto que se resuelva.

Para Menstruación Digna México, más allá de las reformas, leyes y demás, lo importante es que poco a poco la sociedad mexicana deje de tener prejuicios y malas ideas sobre la menstruación, para que se pueda comprender que es algo natural y que no es "justo" que afecte más a unas personas que a otras.

"Lo importante radica en que el estado tiene que ser garante de nuestros derechos. Que dejen de ser temas invisibles y se hablen, porque mucha gente ni sabe que estamos pagando un 16 % de IVA", terminó Rodríguez.

IMÁGENES QUE TODAVÍA "ASUSTAN"

El elemento central del acto, la compresa gigante, recorrió algunas calles del centro de la capital y, aunque la comitiva era pequeña, no fueron pocos los que se paraban a mirar, todavía con curiosidad.

Y es que poco a poco, el arte en sus muchas expresiones y las mujeres artistas están incluyendo la menstruación en sus obras, porque forma parte de ellas.

"Nos enseñan que es algo que no se tiene que mostrar, que no se tiene que hablar hasta el punto de ser algo que casi no puedes ni mencionar", dijo a Efe la ilustradora Mar Maremoto, quien detalló que, para ella, el arte es un buen camino para hablar de temas complejos y tabúes.

"Que nuestra menstruación sea la única sangre que derramamos", se puede leer en uno de sus dibujos.

Con ella coincidió Laura Juliana Ramírez, creadora de Perrito Feminista, documentalista e ilustradora, quien compartió una ilustración en Instagram que decía "mancharnos con nuestra sangre menstrual no debería ser sinónimo de vergüenza" y recibió comentarios como que era algo "sucio y vergonzoso".

"No solo es importante tener conversaciones sobre la menstruación y desmitificarlo por así decir lo que no sea solo conversación de mujeres para que deje de ser algo como que es cosa de mujeres. (...) El feminismo ayuda a darte cuenta de esto", dijo Ramírez.