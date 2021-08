México está "abierto" a investigación de la OEA sobre nexo del crimen y voto

Ciudad de México, 23 ago (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este lunes que México tiene "las puertas abiertas" para una investigación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el presunto nexo entre el crimen organizado y las elecciones que denuncia la oposición.

"Pues si la OEA lo decide, que vengan, están las puertas abiertas del país, no tenemos nada que ocultar", expresó López Obrador en su rueda de prensa matutina.

El presidente respondió a la alianza opositora Va por México, de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), que anunciaron que este lunes acudirían a Washington para entrevistarse con el dirigente de la OEA, Luis Almagro.

Los opositores denunciarán la "intervención del crimen organizado" en las elecciones del 6 de junio, cuando los partidos aliados de López Obrador perdieron la mayoría calificada de dos tercios del Congreso, pero ganaron en la mayoría de los 15 estados donde se elegía gobernador.

Las elecciones fueron de las más violentas de la historia de México porque se registraron más de 1.000 agresiones contra políticos a lo largo de todo el proceso y durante las campañas, incluyendo 102 asesinatos, de los que 36 fueron de aspirantes y candidatos.

"Que no se confunda, son otros tiempos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad ni con la delincuencia organizada, ni con la delincuencia de cuello blanco. No solo la OEA, sino la ONU, cualquier organismo que quiera venir", declaró.

El presidente argumentó que la OEA "ya emitió una certificación sobre las elecciones" de México "y no hubo ninguna violación grave".

Por ello, acusó a los opositores de "politiquería" por su viaje a Washington, donde también visitarán a Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los opositores también criticarán "el hostigamiento a las instituciones y la persecución política de los opositores", de acuerdo con el líder del PAN, Marko Cortés.

Aun así, López Obrador reconoció que "todos tienen derecho a acudir a un organismo internacional" al insistir en que no le "preocupa" que vayan.

"Los entiendo, están muy desesperados porque se unieron todos y pensaron que con dinero, con el apoyo de los medios de información, incluso con el dinero que reciben de la embajada de Estados Unidos, iban a arrasar en la pasada elección", dijo el presidente.

La denuncia de los opositores se da en medio de diferencias del Gobierno de México con la OEA y, en particular con su dirigente, Luis Almagro.

Apenas el mes pasado, López Obrador propuso disolver la OEA y crear un nuevo organismo, en un discurso ante la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).