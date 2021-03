Varios miles de personas marchan en Berlín con motivo del 8M

Berlín, 8 mar (EFE).- La Alianza Feminista Internacionalista de Berlín ha congregado este mediodía a varios miles de personas en una marcha con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, en el tercer año consecutivo en que el 8M es festivo en la capital alemana.

La manifestación, a la que en principio solo estaban llamadas las mujeres, ha comenzado en la Puerta de Brandenburgo y ha concluido en la Alexanderplatz, una marcha que se ha celebrado a pesar de las restricciones establecidas por la covid-19.

"Creo que el Gobierno alemán ha hecho muy bien dejando celebrar este día, ya que en esta manifestación todo el mundo va con mascarillas quirúrgicas y se están respetando todas las medidas necesarias", ha explicado a Efe Irene Plaza, estudiante española de 22 años que está realizando prácticas de diseño en Berlín.

A las 14.00 horas se ha concentrado la gente al lado de la representación europea en Alemania, en la Pariserplatz, frente a la Puerta de Brandenburgo, bajo el sol a una temperatura de 7 grados.

La marcha ha avanzado sin accidentes entre gritos de "My body, my choice; raise your voice" o "No es no" y ha habido mucha presencia latinoamericana con grandes grupos organizados procedentes de Argentina, Perú y Chile, coreando frases como, por ejemplo, "Que muera Piñera y no mi compañera".

En la convocatoria, Alianza Feminista Internacionalista de Berlín se dirige "a todas las mujeres" especificando a trans, interpersonas, mujeres de clase trabajadora, mujeres refugiadas, mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres de color y mujeres discapacitadas.

Pero, la Alianza no solo busca luchar por la igualdad de género, sino que denuncia en sus redes sociales que "la supremacía blanca no tiene ninguna vergüenza en destruir el mundo y la vida de las personas", poniendo como ejemplo la venta de armas por parte de los países europeos.

"Venimos aquí a manifestarnos, ya no solo por nuestros derechos, sino también por todo el movimiento social que hay a nivel del feminismo y transfeminismo y de toda esta vía interseccional que se está abriendo", añade Irene Plaza.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer este lunes, los políticos de Berlín señalaron la carga particular sobre las mujeres en la crisis del coronavirus.

"Es obvio que la pandemia tiene un impacto negativo en la distribución de roles entre hombres y mujeres", dijo el alcalde de Berlín, Michael Müller (SPD), a Rundfunk Berlin-Brandenburg.

El senador de Igualdad de Oportunidades Dilek Kalayci (SPD) dijo que los últimos doce meses en la pandemia del coronavirus también habían demostrado que siempre existía el riesgo de regresión, "retradicionalización" y "desequilibrio con respecto al trabajo de cuidados".

En 2019, 115.000 mujeres sufrieron violencia machista en Alemania y más de 300 fueron asesinadas, pero la pandemia ha empeorado esta situación incrementándose esta violencia en un 30 % durante los 12 meses de pandemia transcurridos.

La brecha salarial también se mantiene y en algunos sectores puede llegar hasta un 21 % la diferencia salarial entre hombres y mujeres en Alemania.