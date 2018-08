Dos muertos en un ataque con cuchillo en una ciudad cerca de París

Al menos dos personas han muerto y otra ha resultado herida de gravedad después de ser atacadas por un hombre con un arma blanca en la localidad de Trappes, una ciudad a algo más de 30 kilómetros de París. Fuentes de la investigación han asegurado al diario galo Le Figaro que las víctimas serían la madre y la hermana del agresor.

Según ha informado la Prefectura de Yvelines, el departamento a la que pertenece la ciudad, el agresor ha sido "neutralizado" durante la operación policial. "Operación policial completada. El equipo de élite de la Policía no ha sido desplegado. El individuo ha sido neutralizado y ha fallecido", ha asegurado la prefectura en un mensaje de Twitter.

[# Trappes] Opération de police achevée Le RAID n'a pas été engagé. Individu neutralisé et décédé. Bilan humain s'agissant des victimes : 2 personnes décédées, 1 blessé grave. @Prefet78 remercie les fonctionnaires de @PoliceNat78 pour leur sang-froid et leur professionnalisme

"Ya hay una investigación en marcha para establecer las circunstancias de este drama", ha asegurado el ministerio del Interior, Gérard Collomb, que se ha desplazado hasta Trappes. El ministro ha transmitido a través de su perfil de Twitter sus condolencias a los familiares de los fallecidos y ha confirmado que "el individuo ha sido neutralizado".

#Trappes : l’individu a été neutralisé.

Mes premières pensées vont aux victimes et leurs proches.

Je veux saluer la réactivité et la mobilisation exemplaire de nos forces de l’ordre.

Elles enquêtent d’ores et déjà pour établir les circonstances de ce drame.