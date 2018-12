Un muerto y un herido grave en un tiroteo en Viena: la Policía no ve indicios de ataque terrorista

La Policía austríaca confirma que dos personas han recibido disparos a la una y media del mediodía en un restaurante frecuentado por turistas en el centro de Viena, la capital de Austria. Una de esas personas ha fallecido y la otra se encuentra en estado grave.

About 1.30pm two persons with gunshot wounds were found in Vienna #InnereStadt close to Lugeck. A major police operation is currently going on. There is no threat for non-participants.