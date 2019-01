Seis muertos en un accidente de tren en un puente de Dinamarca

Al menos seis personas han fallecido en un accidente de tren en el puente del Gran Belt, que une las islas danesas de Selandia y Fionia, según el balance que ha realizado el servicio ferroviario del país, DSB, a la agencia Ritzau.

Se cree que el accidente fue causado por el fuerte temporal y se produjo al desprenderse parte del techo de un tren de mercancías que circulaba en dirección a la isla de Fionia y estrellarse contra otro de pasajeros que viajaba en dirección contraria hacia Copenhague y que frenó de golpe. A bordo del tren, que realizaba el trayecto entre Fionia y Copenhague (en Selandia), iban 160 pasajeros y tres empleados.

A passenger train collided with a freight train, transporting beer.

First reports that the storm is partly responsible for the collusion. pic.twitter.com/Ktj7brzYQr