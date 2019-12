Mueren en un incendio 43 personas que dormían en una fábrica de Nueva Delhi

Al menos 43 personas murieron este domingo en un incendio que se declaró de madrugada en una fábrica de Nueva Delhi y que ha dejado un mínimo de 64 heridos que fueron trasladados a tres hospitales de la capital, algunos en estado muy grave.

"Hasta el momento hemos contado 43 fallecidos y 64 personas heridas, algunas muy graves, pero podría haber más", confirmó a Efe el portavoz del departamento de bomberos de Nueva Delhi, Atul Garg, quién añadió que "la mayoría" de los fallecidos y heridos fueron víctimas del humo.

El fuego se inició en torno a las 5:20 hora local (23:50 GMT del sábado) por causas aún desconocidas en una fábrica de la zona de Anaj Mandi, en el oeste de Nueva Delhi.

The fire in Delhi’s Anaj Mandi on Rani Jhansi Road is extremely horrific. My thoughts are with those who lost their loved ones. Wishing the injured a quick recovery. Authorities are providing all possible assistance at the site of the tragedy.