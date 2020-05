Un vídeo que muestra pacientes de COVID-19 junto a cadáveres en un hospital desata la polémica en India

Un vídeo en el que se pueden ver a enfermos por COVID-19 junto a cadáveres en camillas en un hospital de Bombay ha desatado la polémica en India. Las imágenes publicadas hace unos días por un político del partido del primer ministro Narendra Modi han puesto de manifiesto el débil sistema sanitario indio y los problemas a los que se enfrenta el país para hacer frente a la epidemia.

El vídeo muestra a los cadáveres envueltos en bolsas negras cerca de los pacientes con coronavirus, sus familiares y el personal sanitario del hospital Sion en Bombay. En declaraciones recogidas por The Guardian, el decano del centro ha culpado a las familias de los fallecidos por no recoger los cuerpos y que ante el colapso de las morgues han tenido que dejarlos ahí. Además ha explicado que el hospital no tiene reglas claras sobre qué hacer con los cuerpos que nadie reclama. Aunque la regulación establece que los cuerpos de una persona fallecida con coronavirus se debe retirar 30 minutos después de confirmar su muerte.

In Sion hospital..patients r sleeping next to dead bodies!!!

This is the extreme..what kind of administration is this!

Very very shameful!! @mybmcpic.twitter.com/NZmuiUMfSW