Reino Unido dará dos semanas de baja laboral a las parejas que sufran un aborto espontáneo a partir de las 24 semanas

Dos semanas de baja. Es el tiempo mínimo al que tendrán derecho los padres que trabajen en Reino Unido para recomponerse de la pérdida de un hijo menor de 18 años o un aborto espontáneo a partir de las 24 semanas de embarazo. Desde el ministerio de Empresas británico indican que se trata de una "iniciativa legal pionera" que convierte a Reino Unido, aseguran, en uno de los pocos países del mundo en ofrecer este tipo de apoyo, y el primero en proporcionar dos semanas completas.

La nueva medida, anunciada este jueves por la ministra de Empresas Andrea Leadsom, entrará en vigor el próximo abril.

"La Ley de Jack será un testamento adecuado para los incansables esfuerzos de Lucy Herd, junto con muchas organizaciones benéficas, para dar a los padres un mayor apoyo", ha dicho la ministra sobre el reglamento cuyo nombre quiere honrar la memoria de Jack Herd, un niño que en 2003 se ahogó en un estanque con solo 23 meses. Su madre, Lucy Herd, comenzó hace diez años una campaña para que se reconociera el duelo de los padres que deben pasar por la muerte prematura de un hijo.

I’m so delighted that I can announce that Parental Bereavement Leave will be known as “Jacks Law”

Such a bittersweet feeling and I feel proud to have achieved this in Jacks Memory.

I miss Jack everyday

I hope this will help future families #jackslaw#griefpic.twitter.com/zlvYAnKGaO