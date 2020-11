El periodista Carlos Manuel Álvarez acompaña a opositores cubanos en huelga de hambre

La Habana, 24 nov (EFE).- El periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez se unió este martes al grupo de opositores, cinco de ellos en huelga de hambre, atrincherados desde hace una semana en el barrio de San Isidro, en La Habana, para protestar contra el encarcelamiento de un músico disidente local.

Álvarez, autor de la novela Los caídos (2018) y columnista habitual en medios internacionales como The Washington Post, The New York Times o El País, declaró a Efe por teléfono desde dentro de la vivienda donde se concentran los activistas que se unió a ellos "porque son un ejemplo de comunidad y civismo en medio de un país fracturado".

SEIS DÍAS EN HUELGA DE HAMBRE

En la casa de la calle Damas permanecen recluidas voluntariamente 14 personas vinculadas al Movimiento San Isidro, una de las principales organizaciones opositoras creada por disidentes del ámbito del arte y la cultura.

Dos de ellos, el artista Luis Manuel Otero Alcántara y el músico Maykel Castillo, iniciaron el miércoles una huelga de hambre y sed, mientras otros tres mantienen desde entonces una huelga de hambre -otros dos la abandonaron por motivos de salud-.

Protestan por la condena de ocho meses de cárcel por "desacato" al rapero aficionado y activista disidente Denis Solís, aunque también piden el cierre de las polémicas tiendas cubanas de productos básicos de pago exclusivo en dólares.

OPOSITOR A TRUMP Y AL GOBIERNO CUBANO

Carlos Manuel Álvarez no hará huelga de hambre. "Voy a apoyar con testimonios, escribiendo y haciendo cosas prácticas aquí dentro", explicó el escritor, que hace solo unos días se encontraba en Nueva York -"celebrando la derrota de Trump", asegura- y viajó a La Habana exclusivamente para unirse al encierro de la calle Damas.

"A veces sientes que el periodista no alcanza, que tu deber como ciudadano excede tu oficio. Y decidí venir. Hay mucha indignación fuera con lo que está pasando dentro de Cuba. Esta huelga de hambre es el resultado natural de la opresión", declaró.

Los activistas concentrados en la Habana Vieja -entre los que también se encuentra una enferma de cáncer, la exprofesora universitaria Omara Ruiz Urquiola- han ido sumando apoyos desde el exterior en los últimos días, entre ellos el de Amnistía Internacional, que hoy publicó un comunicado en el que acusa al Gobierno cubano de "acosar e intimidar" a sus opositores.

También hoy el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, emitió una declaración para condenar el "hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente". Además, instó al ejecutivo presidido por Miguel Díaz-Canel a desestimar la sentencia al rapero Denis Solís y liberarlo de forma incondicional.

EL INCIDENTE QUE PRENDIÓ LA MECHA

El incidente que valió a Solís la sentencia a ocho meses de cárcel por "desacato" se divulgó en un vídeo a través de las redes sociales. En las imágenes se ve como el rapero insulta a un policía que supuestamente entró en su casa sin autorización, y también profiere insultos contra el expresidente y líder del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro.

Los activistas del Movimiento San Isidro y otras organizaciones pro derechos humanos denuncian que el juicio y la condena a Solís fueron irregulares y que el sentenciado no contó con las suficientes garantías procesales.

Por su parte, el Gobierno cubano emitió a través de un portal estatal una confesión del detenido en la que, visiblemente nervioso, admite haber recibido pagos de un supuesto agente opositor en Miami.

En los últimos meses se han incrementado los casos de opositores, activistas y periodistas independientes que denuncian medidas de presión del Gobierno cubano, como detenciones arbitrarias, arrestos domiciliarios o la prohibición de salir del país.

El Gobierno cubano, que no se ha pronunciado oficialmente sobre los opositores atrincherados, considera por lo general que todos los disidentes son mercenarios a sueldo de la CIA u otras organizaciones que buscan derrocar el sistema "revolucionario" cubano.