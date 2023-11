El poeta palestino Mosab Abu Toha, detenido por Israel cuando intentaba salir de Gaza, denuncia su familia

Amigos y familiares de Mosab Abu Toha han denunciado que el célebre poeta palestino ha sido detenido por las fuerzas israelíes mientras trataba de salir de Gaza. Funcionarios de Estados Unidos habían comunicado a Abu Toha que podía cruzar la frontera con Egipto junto a su familia, ya que uno de sus hijos es ciudadano estadounidense.

El domingo, se dirigían del norte al sur de la Franja, hacia el paso fronterizo de Rafah, cuando en un puesto de control del Ejército israelí fue arrestado junto a otros palestinos. “El ejército se llevó a Mosab cuando llegó al puesto de control, yendo del norte hacia el sur, como ordenó el Ejército. La Embajada estadounidense lo había mandado, a él y a su familia, para que atravesaran el paso fronterizo de Rafah”, escribió en la red social X (antes Twitter) el hermano del poeta, Hamza. “No hemos sabido nada de él”, agregó.

La abogada palestino-canadiense Diana Buttu, amiga de Abu Toha y exportavoz de la Organización para la Liberación de Palestina, explicó que “su hijo, nacido en Estados Unidos, obtuvo el permiso de evacuación hace un par de semanas, pero el nombre de Mosab no estaba en la lista”. “Por fin consiguieron añadir a la lista su nombre, el de su esposa y el de los otros niños, y estaban esperando a que fuera seguro salir”, según Buttu.

“Estaban intentando evacuar desde el norte hacia el sur, cuando fueron detenidos en un puesto de control junto a muchas otras personas. Les dijeron que levantaran los brazos para demostrar que no llevaban nada. A Mosab le ordenaron que dejara en el suelo a su hijo y entonces las tropas lo arrestaron, junto con otros muchos hombres, unos 200, según contó su esposa. Su mujer no sabe nada de él desde ese momento”.

Ni el Departamento de Estado estadounidense, ni las Fuerzas de Defensa de Israel han respondido a las preguntas de The Guardian sobre el arresto.

Abu Toha había escrito en la revista The New Yorker sobre su experiencia bajo las bombas en el campo de refugiados de Yabalia (en el norte de Gaza). La traducción al inglés de una colección de sus poemas, publicada en EEUU, fue finalista este año del premio del Círculo Nacional de Críticos de Libros y ganó un premio American Book.

“Es uno de nuestros escritores más prolíficos”, afirmó Buttu. “Haber publicado tanto a una edad tan temprana y haber obtenido todos esos premios y elogios por sus textos demuestra lo poderoso que es como escritor”.

Según la periodista y editora palestina Laura Albast, también amiga de Abu Toha, “es un poeta increíble”. “La poesía que escribe es muy accesible y también una representación de lo que nos ocurre, como el relato de su trayecto en bicicleta para llegar a su casa, mientras caían las bombas”.

Abu Toha y su familia se encontraban refugiados en Yabalia cuando se enteraron de que su casa en Beit Lahia había sido bombardeada. En el ensayo que The New Yorker publicó el 6 de noviembre describió cómo llegó hasta su casa desde Yabalia, en bicicleta, para tratar de salvar lo que quedara de su pequeña colección de libros.

“Esperaba encontrar al menos un ejemplar de mi poemario, quizá cerca del olivo de mi vecino, pero sólo hay escombros, sólo el olor de las explosiones”, escribió. “Ahora estoy sentado en mi casa temporal del campo de Yabalia, esperando un alto el fuego. Me siento como en una jaula. Todos los días me matan junto a mi pueblo. Respirar y sentir pánico son las únicas dos cosas que puedo hacer. Aquí no hay esperanza”.

“Ahora se desconoce su paradero”, escribió en su web la noche del lunes The New Yorker , destacando que Abu Toha es un poeta galardonado y padre de tres hijos. La publicación se unió a otras organizaciones en los llamamientos para pedir su regreso sano y salvo.