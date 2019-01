La policía investiga un ataque que ha dejado tres heridos en una estación de tren de Manchester

La unidad antiterrorista de la policía británica lidera este martes la investigación de un ataque con cuchillo en una estación de tren en Manchester (al norte de Inglaterra) en el que tres personas han heridas durante la noche de fin de año.

Por el momento, un hombre ha sido detenido y está siendo interrogado por la policía, que mantiene abiertas todas las líneas de investigación sobre las posibles motivaciones del suceso que se produjo en la estación Victoria la noche de este lunes.

Just been very close to the most terrifying thing. Man stabbed in Manchester Victoria station on tram platform. Feet from me, I was close to jumping on the tracks as attacker had long kitchen knife. Totally shaken. This is seriously messed up. pic.twitter.com/CnUw7j2TOT