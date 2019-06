La policía corta el tráfico peatonal cerca de la Casa Blanca por un "paquete sospechoso"

El Servicio Secreto de EEUU, agencia federal encargada de la protección del presidente, está "respondiendo" ante un incidente con un "paquete sospechoso" en Pennsylvania Avenue. Esta calle es una de las principales de Washington DC y une la Casa Blanca con el Congreso.

Las autoridades han cortado el tráfico peatonal en la avenida entre las calles 15 y 17, muy cerca de la Casa Blanca. Las autoridades han anunciado el incidente a las 11.25 hora local.

Secret Service Uniformed Division Officers are responding to an incident involving a suspicious package located on Pennsylvania Ave. Pedestrian traffic is closed along Pennsylvania Ave. between 15th and 17th streets to include Lafayette Park. pic.twitter.com/t7veePoDb7