El presidente filipino presume de haber agredido sexualmente a una empleada del hogar cuando era adolescente

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha narrado este domingo cómo, de adolescente, agredió sexualmente a una empleada del hogar. En un discurso realizado este fin de semana el líder del país ha contado, con sorna, la confesión que realizó a un cura.

"Fui a la habitación de la empleada del hogar. Levanté la manta. Y traté de tocar lo que había dentro de las bragas. Estaba tocándola y se levantó, así que salí de la habitación", ha narrado a modo de diálogo ficticio con el cura que le confesó.

–¿Dónde fuiste después?– pregunta Duterte, haciendo del cura.

–Fui al baño –, se responde.

–Por qué?

–Lo normal, Padre.

El presidente, que actúa de forma cómica y realiza pausas dramáticas para buscar la reacción de su público, confiesa a continuación cómo volvió a la habitación de la mujer e intentó meterle el dedo mientras ella estaba dormida.

Duterte 'confesses' he molested their maid as a teen | Midday wRap pic.twitter.com/YCWP1HDMu5