El presidente del partido FARC dice que Duque está desinformado sobre acuerdo de paz

El jefe del partido FARC, Rodrigo Londoño, afirmó que quiere reunirse con el presidente colombiano, Iván Duque, para explicarle algunos puntos del acuerdo de paz sobre los cuales considera que el mandatario está desinformado.

"Lo que nosotros queremos es contarle nuestra visión de qué fueron los acuerdos de La Habana. Con pena y todo el presidente está desinformado y no tiene idea de qué fue lo que firmamos en La Habana", afirmó Londoño durante una entrevista al canal CNN en Español emitida este martes.

Londoño, conocido en sus tiempos de guerrillero como "Timochenko", agregó que Duque tiene "las mismas matrices de opinión" de quienes se han opuesto a lo pactado, por lo que desea explicarle y preguntarle "con el acuerdo en la mano" cuáles son sus inquietudes.

De igual forma, dijo que la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, hace indirectas a la antigua guerrilla sobre supuestos incumplimientos de lo pactado y escondites de armas y dinero no informados, por lo que pidió que se reúnan para abordar estos asuntos.

El anterior Gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 tras más de cuatro años de negociaciones en La Habana, lo que permitió el desarme y desmovilización de más de 7.000 miembros de esa guerrilla que se convirtió luego en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Londoño afirmó que por las víctimas del conflicto armado el partido FARC se encuentra en el acuerdo de paz y les pidió perdón, como ya lo hizo antes, si bien reconoció que es un tema "complicado".

"Yo espero de todos aquellos a los que por una u otra razón los hayamos afectado en medio de la confrontación sin ser ese el objetivo, les pido que algún día me puedan perdonar", subrayó.

De igual forma, el presidente de la FARC se refirió a las objeciones presentadas por Duque a seis de los artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), considerada la columna vertebral del acuerdo.

Londoño afirmó que "afortunadamente" estas no prosperaron, pues al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, del cual la JEP hace parte, no se le puede "cambiar ni una coma".

El pasado 10 de marzo Duque objetó seis de los 159 artículos de la Ley Estatutaria por considerar que no garantizaban la aplicación de los citados principios y devolvió el proyecto al Congreso donde su nueva propuesta fue rechazada tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

El 29 de mayo la Corte Constitucional ordenó al mandatario que ante el hundimiento de sus objeciones en el Congreso, firmara la ley, lo cual hizo el 6 de junio.

"No se le puede cambiar ni una coma porque se le puede cambiar el espíritu y la esencia a ese sistema", reiteró Londoño, quien consideró que si se desea hacer una modificación al acuerdo se debe "llamar a la contraparte".

Sobre los exguerrilleros asesinados desde la firma del acuerdo, el presidente de la FARC afirmó que es difícil encontrar una explicación y subrayó que el Estado cuenta con las herramientas necesarias para evitar estos homicidios.

"El Gobierno tiene instrumentos y herramientas para averiguar y esclarecer esos crímenes, pero además tiene las condiciones, tiene los elementos necesarios para que eso por lo menos lo podamos prevenir y nos parece, en lo que sabemos, en lo que conocemos y en lo que hemos discutido con el Gobierno, (que) no ha habido voluntad política", concluyó.

Según cifras del partido, la violencia política ha cobrado la vida de 134 exguerrilleros y 34 de sus familiares, que se suman al asesinato de cerca de 600 líderes sociales, lo que consideran, "constituye una clara violación" al acuerdo de paz.