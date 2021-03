Más de 270 barcos hacen cola mientras prosiguen los intentos de mover el Ever Given del canal de Suez

Prosiguen este sábado los intentos de reflotar el súper portacontenedores de bandera panameña Ever Given, que bloquea el canal de Suez desde el martes, mientras son ya más de 270 los barcos en cola para cruzar desde el mar Rojo al mar Mediterráneo y viceversa.

La compañía Leth Agencies, que ofrece servicios logísticos en diferentes canales y estrechos del mundo, ha informado de que los barcos remolcadores siguen asistiendo al Ever Given, de 400 metros de eslora y capacidad de más de 200.000 toneladas, que quedó varado y atravesado en el tramo sur del canal. La empresa calcula que son ya 276 los barcos que se acumulan en los accesos norte y sur del canal de Suez, después de tres días completos de bloqueo y después de que se suspendiera la navegación el jueves.

El Ever Given bloquea el acceso desde el sur, pero los barcos procedentes desde el norte tampoco pueden proceder y 42 esperan actualmente en el Gran Lago (punto intermedio), mientras que la mayoría (127) se encuentra en el golfo de Suez, al sur del canal en el mar Rojo.

Nueve barcos remolcadores empezaron las maniobras el viernes

La Autoridad del Canal de Suez anunció el viernes por la noche que nueve barcos remolcadores empezaron las maniobras para mover el Ever Given, después de que fuera eliminada toda la arena posible de la proa, que había quedado encallada en una orilla del paso artificial. Sin embargo, el éxito de esas maniobras dependen de "factores auxiliares, como la dirección del viento y las mareas, lo que lo convierte en un proceso técnico complejo", afirmó en un comunicado.

Según la naviera Maersk, la principal que opera en el canal de Suez, 14 de sus embarcaciones han cambiado la ruta para evitar el atasco y rodearán el cabo de Buena Esperanza, en África, ante la posibilidad de que el bloqueo se prolongue varios días más.

La empresa japonesa propietaria del Ever Given, Shoei Kisen, dijo ayer que esperaba que la gigante embarcación pudiera ser desencallada "hacia la noche del sábado", según horario japonés, sin embargo no hay indicaciones de que eso pueda ocurrir a lo largo de hoy.