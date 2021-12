La reina dice que erradicar la pobreza infantil ha de ser “voluntad de todos”

Madrid, 9 dic (EFE).- La reina Letizia ha afirmado este jueves que acabar la pobreza infantil no es solo una cuestión de recursos económicos, sino también “es voluntad de todos", y ha agradecido a Unicef su contribución para buscar soluciones a la vulnerabilidad de los menores.

Doña Letizia ha presidido en CaixaForum Madrid la conmemoración del 75 aniversario de Unicef, el organismo de Naciones Unidas encargado de proteger a los niños contra la pobreza, la violencia o el abuso.

El acto ha contado con la participación del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; la de Derechos Sociales, Ione Belarra; el presidente de Unicef España, Gustavo Suárez Pertierra, y la directora de este organismo en Ginebra, Carla Haddad, entre otras autoridades.

En su condición de presidenta de honor de Unicef España, la reina ha destacado los numerosos ámbitos en los que ha actuado esta entidad desde 75 años en 190 países, como la educación, la nutrición o la vacunación, con "resultados muy relevantes".

Pero además de echar la vista atrás, ha pedido “mirar hacia adelante” ante los problemas que siguen sufriendo millones de niños y que se han visto agravados por la pandemia.

Para doña Letizia, “en el mundo hay un número poco soportable de escuchar de niños y de niñas que no tienen de comer, que no pueden ir al colegio, que son explotados laboral o sexualmente, que no tienen acceso a servicios de saneamientos básicos o sanitarios decentes, que son maltratados y que sobreviven en situaciones de pobreza que son difíciles de concebir”.

“Es una frase que es dura, pero es la realidad. La desigualdad no tiene que ver sólo con un cuestión económica, tiene que ver también con la voluntad de todos, de sociedades como la nuestra que tiene los recursos para poder cambiar esta realidad”, ha remarcado.

Como broche a su discurso, la reina ha lanzado una reflexión: “¿En que tipo de sociedad queremos vivir? Ésta es la pregunta que se hace cada día Unicef desde hace 75 años. Gracias por tanto y por ser parte de la solución”.

Suárez Pertierra ha alertado de que los logros conseguidos en las últimas décadas gracias a Unicef “corren un riesgo grave de retroceso” debido a la pandemia, a la que ha denominado “la mayor amenaza par el bienestar de los niños”.

Como ejemplo, el presidente de Unicef España ha apuntado que hay 100 millones más de niños que viven en la pobreza desde que estalló la crisis del coronavirus.

Albares ha expresado el apoyo del Gobierno con la organización de Naciones Unidas, lo que se ha traducido en una ayuda de alrededor de 10,5 millones de euros en lo que va de año.

“Nuestro compromiso con Unicef es firme y a largo plazo. Es un socio estratégico para la cooperación española desde hace muchos años y seguirá siéndolo”, ha garantizado el titular de Exteriores, para quien es “inaceptable” la situación que aún viven muchos niños en todo el mundo y a la que España “no se resignará nunca”.

El acto lo ha conducido el exjugador de baloncesto Juanma Iturriaga, embajador de Unicef España, al igual que el cantante David Bisbal y la periodista y escritora Teresa Viejo, también presentes en la conmemoración, a la que se ha sumado el nuevo Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

Tras los discursos institucionales, la reina, ya sin la presencia de Albares y Belarra, ha seguido un coloquio en el que han participado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez; la presidenta de la Fundación Abertis, la exministra Elena Salgado, y el director ejecutivo de Unicef España, José María Vera, entre otros.