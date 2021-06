Reino Unido anticipa que la UE limitará el acceso a sus firmas financieras

Londres, 24 jun (EFE).- El negociador británico sobre el Brexit, David Frost, anticipó este jueves que probablemente la Unión Europea (UE) limitará el acceso de las firmas financieras de la City de Londres en algunos ámbitos.

"Creo que es realista asumir que probablemente no vamos a recibir la equivalencia en todas las áreas, dada la atmósfera que se percibe en Bruselas", afirmó Frost durante un evento organizado por el "think tank" UK in a Changing Europe.

Los servicios financieros quedaron fuera del acuerdo del Brexit que entró en vigor el pasado 31 de diciembre, por lo que ambos lados del canal de la Mancha han continuado negociando la posibilidad de que la UE conceda un régimen de equivalencia que permita el acceso a su mercado a sectores como la banca de inversión y las aseguradoras.

Frost indicó que Londres sigue "esperando" la decisión de la Unión Europea en ese terreno, aunque aseguró que incluso si pierde el acceso en determinadas áreas, la City de Londres, que representa en torno a un 10 % de la economía británica, mantiene la "confianza" sobre su futuro desarrollo.

"El control de nuestras propias normas de servicios financieros, el dinamismo y la capacidad de experimentar que viene con todo ello va a ser más importante" que el acceso completo al mercado comunitario, sostuvo Frost.

El diálogo sobre el sector financiero se produce en paralelo al contencioso que Londres y Bruselas mantienen por los controles aduaneros en Irlanda del Norte.

Aunque el acuerdo que entró en vigor hace seis meses exige que se lleven a cabo esos controles, el Reino Unido ha rehusado aplicarlos hasta el momento, pide mayor "flexibilidad" a la hora de ponerlos en marcha y los ha pospuesto de manera unilateral.

En ese sentido, la comisaria europea de Servicios Financieros, Mairead McGuinness, advirtió esta semana de que la confianza en que el Reino Unido cumplirá las obligaciones adquiridas en el pacto del Brexit será "primordial" a la hora de decidir si se permite el acceso de las firmas de la City al mercado europeo.