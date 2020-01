Los republicanos entierran los intentos de los demócratas de presentar nuevas pruebas en la primera sesión del impeachment

El Senado de Estados Unidos ha aprobado esta madrugada, con el único apoyo de la mayoría republicana, las reglas para el impeachment contra el presidente, Donald Trump, tras un debate de enmiendas -todas rechazadas- de casi 13 horas con el que los demócratas pretendían incluir pruebas y testigos al proceso.

Con 53 votos a favor y 47 en contra, las reglas marcan que tanto la acusación demócrata como la defensa de Trump tendrán cada una 24 horas divididas en tres jornadas para sus alegatos, que según está previsto empezarán este próximo mediodía.

Pasados esos seis días, posiblemente el martes de la semana que viene, el Senado abrirá un turno de preguntas y respuestas y luego debatirá si extiende el impeachment contra Trump con testigos que reclaman los demócratas o, por lo contrario, lo cierra por la vía rápida presumiblemente a favor del presidente.

La jornada de este martes -la primera del juicio- ha demostrado la solidez del bloque republicano, que goza de mayoría absoluta en la Cámara Alta. Tan solo necesita mantener un tercio de los votos para absolver a Trump de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso de los que le acusan los demócratas por sus presiones a Ucrania.

Si los republicanos pretendían un juicio rápido desde el inicio, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, emprendió una estrategia dilatoria con la introducción de una docena de enmiendas para modificar la propuesta de reglas presentada por los republicanos cuyo debate se alargó durante 13 horas.

Las reglas se aprobaron finalmente cerca de las 2 de la madrugada en Washington tras rechazar las enmiendas que pedían, por ejemplo, la comparecencia del exasesor de Seguridad Nacional John Bolton, del jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, o la inclusión de documentos del Pentágono y del Departamento de Estado.

Solo una de las enmiendas ha recibido -pese a ser rechazada- un voto favorable republicano, el de la senadora por el estado de Maine Susan Collins, quien se ha mostrado partidaria de ceder a algunas de las peticiones de los demócratas para el juicio.

Collins was the only Republican to vote with Democrats to support allowing for additional time to file response to motions. She voted No to table the Schumer amdt in failed effort 52-48. https://t.co/bGwu4JXy6b