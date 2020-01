La OMS se da 24 horas para decidir si declara una emergencia internacional por el brote de coronavirus en China

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha dado 24 horas más para valorar si el brote de neumonía causado por un nuevo coronavirus en China constituye una emergencia internacional. "La decisión de declarar o no una emergencia de salud pública de interés internacional es una decisión que me tomo muy en serio y que solo estoy dispuesto a tomar con la debida consideración de todas las pruebas", ha explicado el presidente de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tras reunirse con el Comité de Emergencia, formado por varios expertos en control de enfermedades epidémica.

"Hemos tenido un excelente debate durante el comité, pero también ha quedado claro que para proceder, necesitamos más información. He decidido pedirle al Comité de Emergencia que se reúna de nuevo mañana para continuar la discusión y el presidente ha estado de acuerdo con esa petición", ha agregado el presidente de la OMS en una rueda de prensa en Ginebra que inicialmente estaba prevista para las 19:00 horas.

El brote de neumonía causado por un nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de al menos 17 personas en China, cerca de un 3% de las contagiadas, según los datos más recientes proporcionados por las autoridades. Todas han fallecido en Hubei, provincia centroriental del país considerada el epicentro de la enfermedad. Desde el inicio de la propagación en diciembre hasta la actualidad se han confirmado más de 540 casos de contagio en territorio chino. Pero la cepa, desconocida hasta ahora, ha cruzado fronteras y también se han registrado casos de pacientes infectados en Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.

Las autoridades chinas han atribuido el notable incremento de los casos contabilizados en los últimos días a un mayor conocimiento de la enfermedad. "Ha habido recientemente un gran cambio en el número de casos, que está relacionado con un conocimiento más profundo de la enfermedad, la mejora de los métodos para diagnosticar la optimización de la distribución de los kits de diagnóstico", ha asegurado el viceministro de la Comisión Nacional de Sanidad china, Li Bin.

No obstante, son varias las preocupaciones. Por un lado, que el virus mute y haya un riesgo de "mayor propagación". Por otro, el inminente comienzo de las vacaciones por el Año Nuevo Chino, que arrancan este viernes, y el masivo movimiento de viajeros que trae aparejadas.

En concreto, las autoridades chinas han recomendado no viajar a Wuhan, capital de Hubei, donde viven más de 11 millones de personas. "Básicamente, no vayáis a Wuhan. Y quienes están en Wuhan, por favor, no salgáis de la ciudad". Este miércoles, medios locales informan de que las autoridades van a cancelar trenes, autobuses y otros transportes de larga distancia que salen de la ciudad. El virus está presente ya en más de una decena de provincias chinas, además de Hong Kong y Macao.

Desde la Comisión nacional han defendido las medidas de prevención y seguimiento puestas en marcha por Pekín. Son varios los consejos que circulan sobre cómo evitar contagios, como el uso de mascarillas o evitar aglomeraciones, así como medidas básicas de higiene como lavarse las manos frecuentemente, cubrirse la boca y la nariz cada vez que se tose o estornuda. Según informa Efe, en Wuhan se han instalado decenas de detectores térmicos para identificar posibles infectados y la Seguridad Social china ha anunciado que los gastos médicos relacionados con el tratamiento de la nueva neumonía quedarán bajo completa cobertura de los fondos nacionales.

¿Qué saben los científicos del nuevo coronavirus identificado en China? EFE

Pero, ¿qué son los coronavirus? Se trata de una gran familia de virus, algunos de los cuales pueden causar enfermedades humanas que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo, explica la OMS. Lleva ese nombre por los picos que sobresalen del patógeno, a modo de corona, que pueden observarsee al microscopio. La cepa que ha brotado en China, llamada 2019-nCoV, no se había identificado previamente en humanos y de momento siguen desconociéndose detalles sobre el alcance de su transmisión o gravedad.

Los coronavirus se transmiten de los animales a las personas. En China no se ha logrado aún dar con el origen exacto de esta cepa. Las hipótesis apuntan a un mercado de marisco y pescado de Wuhan, por lo que se ha prohibido la venta de animales vivos en la ciudad. Otros casos de coronavirus como el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS), detectado por primera vez en Arabia Saudí en 2012, también se transmitió por animales: las personas se contagian por contacto con dromedarios infectados, aunque se cree que el virus se originó en murciélagos. Se calcula que un 35% de los pacientes con el coronavirus MERS han fallecido.

En China hay precedentes que sobrevuelan sobre la respuesta al actual brote. En 2002, el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) mató a más de 750 personas. Las autoridades fueron muy criticadas porque el virus se extendió prácticamente sin control a 37 países.

Está confirmado que la nueva cepa también se transmite de persona a persona. La OMS ha explicado que se produce entre contactos próximos, como familiares o personal sanitario. En este caso, el virus causa neumonía. Los principales síntomas son más intensos que una gripe: fiebre, dolor y malestar general y problemas respiratorios. La recuperación de los pacientes depende en gran medida de la fortaleza de su estado clínico previo.

Seis casos en Asia y uno en EEUU

En total se han confirmado siete casos del 2019-nCoV en el extranjero: Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Otros países como México, Colombia o Filipinas están investigando casos sospechosos. Varios Estados han puesto en marcha medidas en los principales aeropuertos para vigilar los vuelos que proceden del gigante asiático, como el refuerzo de controles de pasajeros, la toma de temperatura o el reparto de formularios sobre su trayecto.

Este miércoles, las autoridades tailandesas han elevado a cuatro los contagios del nuevo coronarivus en el país del sudeste asiático. La última ha sido una mujer tailandesa de 73 años que regresó recientemente de Wuhan. Otro hombre de nacionalidad china sigue ingresado y otras dos pacientes, turistas también chinas, han recibido el alta médica y han regresado a su país de origen, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad tailandés.

Japón informó el pasado 15 de enero del caso de un hombre que había viajado a Wuhan a finales de diciembre. El paciente dejó de presentar fiebre y fue dado de alta del hospital. Cinco días después, Corea del Sur confirmaba también un primer caso. Este martes, Estados Unidos se sumaba a la lista: un paciente había sido diagnosticado en Washington. También había viajado recientemente a la ciudad china de Wuhan. Se trataba del primer caso detectado fuera de Asia.

En territorio europeo, la probabilidad de importar el virus es "moderada", según ha explicado el Centro para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) de la UE. Tres aeropuertos (París-Charles de Gaulle, Londres-Heathrow y Roma-Fiumicino) tienen vuelos directos con Wuhan y hay conexiones con otras ciudades de la UE. "Las autoridades sanitarias de los Estados miembros afectados permanecen atentas y siguen de cerca la situación actual en China. En Italia están comprobando la presencia de casos sospechosos a bordo de los vuelos directos que llegan desde Wuhan al aeropuerto de Roma Fumicino", precisa el ECDC.

En España, este martes ha trascendido que el Ministerio de Sanidad está elaborando un protocolo de actuación ante la aparición de posibles casos sospechosos del nuevo tipo de coronavirus, según el último informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que señala que el riesgo de introducción del virus en nuestro país "en este momento, se considera muy bajo".