El silencio sobre los presos heridos en Nicaragua despierta "suspicacia", según una ONG

El silencio del Gobierno de Nicaragua sobre los "presos políticos" heridos en un disturbio dentro de la cárcel "La Modelo", despierta "suspicacia", informó este viernes la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).

Tras casi 24 horas del suceso, en el que un reo murió de un disparo, las autoridades gubernamentales se niegan a brindar información, tanto las del Sistema Penitenciario Nacional, como las de hospitales estatales, Poder Judicial y Policía Nacional, con excepción del Ejecutivo, que únicamente confirmó la víctima mortal y se refirió ligeramente a guardias heridos.

"Que den el estado real de salud de cada uno de ellos (los 'presos políticos'), hay mucha suspicacia, el Gobierno tiene la obligación de dar una información veraz sobre las personas afectadas", dijo la abogada de la CPDH, Carla Sequeira.

Tanto el personal de la CPDH como familiares de 31 "presos políticos" que según sus compañeros resultaron heridos, han acudido a varios hospitales estatales para saber del estado de salud de cada uno, pero las autoridades se han negado a dar información, en tanto en "La Modelo" hay un silencio hermético.

"Los funcionarios del Gobierno no nos han querido dar información, les preguntamos con nombre y apellido, pero no nos dieron información, nos dijeron que no había ningún preso político", afirmó Sequeira.

Según la Unión de Presos Políticos de Nicaragua, conformada por manifestantes que se encuentran en prisión y otros excarcelados, de los 31 heridos, 19 se encuentran graves, y desde la cárcel filtraron fotografías de algunos de ellos con lesiones sangrantes en la cara, cabeza y otras partes del cuerpo.

"Nuestro ordenamiento jurídico habla de que los familiares de los internos deben estar en todas las etapas del proceso, si están heridos deben ser informados, esa es saña la que ejecuta el Gobierno. Es lamentable, es un abuso de las autoridades, la ley habla de trato humanitario", afirmó el abogado de la CPDH, Pablo Cuevas.

La información del Gobierno señala que el disturbio ocurrió porque los "presos políticos" destruyeron parte de la infraestructura de la prisión, y uno de ellos, el nicaragüense de nacionalidad estadounidense Eddy Montes Praslín, recibió un disparo mortal en un forcejeo, cuando agredieron a los custodios.

La versión de los reos es que estos discutieron de forma verbal con los custodios, con una malla de por medio, y Montes Praslín falleció al recibir un balazo en la espalda, cuando intentaba regresar a su celda junto con sus compañeros, al ver que les estaban disparando.

Cuevas cuestionó la versión del Gobierno. "La ley dice que los funcionarios no pueden ingresar a las instalaciones con armas letales o armas de fuego, eso bota la versión oficial".

Según la Alianza Cívica, al menos 809 personas se encuentran bajo algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua, casi el doble de los que reconoce el Gobierno, y que califica de "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".

En marzo pasado el Gobierno se comprometió a liberarlos a más tardar el 20 de junio, recientemente adelantó la fecha en dos días, pero en la práctica solamente ha cambiado el régimen carcelario a 236, hacia "convivencia familiar".

Nicaragua vive una crisis que, desde el estallido social contra el presidente Daniel Ortega en abril de 2018, ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ONGs locales cuentan hasta 593. El Gobierno reconoce 199.