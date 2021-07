Simpatizantes y opositores chocan protestas en la Embajada de Cuba en México

Ciudad de México, 12 jul (EFE).- Simpatizantes y opositores del Gobierno cubano que lidera Miguel Díaz-Canel chocaron este lunes en protestas en la Embajada de Cuba en México, donde también causó división la postura del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Decenas de manifestantes pidieron el fin del embargo de Estados Unidos y apoyaron al presidente Díaz-Canel en una demostración convocada por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México José Martí.

"Quiero soberanía para mi país, no quiero injerencias, no quiero corredores humanitarios, no quiero ayuda humanitaria, la mejor ayuda humanitaria de Cuba es que le levanten el bloqueo, que le quiten las 243 sanciones que impuso (Donald) Trump", expresó a Efe la cubana Ivonne Guerra.

Miles de cubanos protestaron el domingo contra el Gobierno al grito de "¡libertad!", en una jornada inédita que terminó con cientos de detenidos y enfrentamientos después de que Díaz-Canel pidió enfrentar a los manifestantes.

Este lunes, simpatizantes del mandatario cubano replicaron su retórica de "guerra", "injerencismo" y "manipulación mediática" durante su manifestación en la Embajada de Cuba en México, ubicada en el barrio de Polanco.

"Cuba hoy por hoy está lanzada a las calles, hay una parte en contra, pero la mayoría está a favor de lo que ha hecho mi país, la revolución y el presidente", sostuvo una cubana que se identificó como Marisol.

Pero al lugar también llegaron opositores del Gobierno de Díaz-Canel y de los Castro, al recordar que estas son las protestas más fuertes de la isla desde el llamado "maleconazo" de 1994.

"(Vine) a manifestarme en contra del Gobierno de Cuba, porque están matando a mi pueblo, los están acribillando, masacrando, cuando mi pueblo salió a la calle a manifestarse de una forma pacífica", denunció a Efe Rita de la Osa, exiliada cubana en México.

Las manifestaciones se producen mientras Cuba está en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y productos básicos, además de cortes de electricidad.

Mientras algunos mexicanos se unieron a los disidentes con gritos de "abajo el socialismo" y "¡Cuba libre", otros respondieron con "socialismo o muerte" y llamaron a los opositores "ignorantes de su propio país".

"Si tanto apoyan al régimen, ¿por qué no están en Cuba? ¿Por qué no están allí, sufriendo lo que está sufriendo el pueblo de Cuba? No hay tal vacuna, no hay medicamentos, no hay nada. Estos mexicanos me dan tristeza", lamentó De la Osa.

Las demostraciones ocurrieron después de que el presidente López Obrador lamentó este lunes la violencia en Cuba, pero rechazó la violencia y el "intervencionismo" de países extranjeros y la prensa.

"La verdad es que, si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo a Cuba", indicó López Obrador en su rueda de prensa matutina.

En la protesta, el embajador de Cuba en México, Pedro Núñez, se dijo "muy agradecido" con el mandatario mexicano, algo en lo que coincidieron sus simpatizantes.

"Muy buena (su postura). Andrés Manuel dice que se acabe el bloqueo. Andrés Manuel planteó muy bien su postura en la mañana con todo el apoyo de los mexicanos", opinó la mexicana Patricia Cortés, quien acudió a apoyar al "pueblo revolucionario de Cuba.