Un terremoto de magnitud 5,8 sacude el estado de California

Un seísmo de magnitud 5,8, ha sacudido este jueves la zona oriental de la Sierra de California (EEUU), a 18 km de distancia de la localidad californiana de Lone Pine, según ha informado el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) a través de su página web.

El terremoto, que según informan medios locales se ha sentido en la ciudad de Fresno, con una población de más de medio millón de habitantes, ha tenido su hipocentro a 4,7 km de profundidad, y podría tener relación con el temblor de magnitud 4,6 registrado hace dos noches en esta región.

Acerca de este primer movimiento, la sismóloga estadounidense Lucy Jones ha confirmado en su cuenta de Twitter que se trató de un "anticipo" de este nuevo terremoto, y ha advertido sobre la posibilidad de que la zona experimente un réplica de magnitud aun mayor: "Al igual que cada terremoto, hay un 5% de posibilidades de algo más grande", ha manifestado.

NO!!! The M4.6 was a foreshock to this event. We don't know if an even bigger quake could be coming. Like EVERY quake, there is a 5% chance of something bigger. https://t.co/6Gch5tF4sf