Tijanóvskaya: "Rusia debe dejar de apoyar a Lukashenko"

Moscú, 8 ago (EFE).- La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, llama a Rusia a dejar de apoyar al autoritario presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, al tiempo que defiende su estrategia de "resistencia pacífica" para doblegar al considerado último dictador de Europa en una entrevista con Efe en víspera del aniversario del estallido de las multitudinarias protestas contra el fraude electoral en su país.

"Si quiere asumir un papel constructivo para solucionar la crisis bielorrusa, Rusia simplemente debe dejar de apoyar a Lukashenko. Eso es todo. El Kremlin respalda a Lukashenko, pero hay muchos otros países que están con los bielorrusos y la sociedad civil", aseguró en vídeoconferencia desde Vilna, donde está exiliada desde hace un año.

Tijanóvskaya, que compareció a su regreso de una gira europea junto a una bandera rojiblanca, el proscrito símbolo de la oposición, subrayó que "no es Rusia quien decidirá el futuro" de Bielorrusia, que recordó es "un país independiente".

"No debemos colocar a Bielorrusia y a Rusia en la misma cesta. Esta crisis tampoco le conviene a Rusia, ya que Lukashenko es tóxico para los países occidentales y para Rusia también es muy difícil relacionarse con Occidente debido a la situación en Bielorrusia", explica en inglés.

EL DEBER MORAL DE OCCIDENTE

La opositora, cuyo marido lleva más de un año en prisión, motivo por el que dio el salto a la política, está agradecida a los países democráticos por su apoyo y no reconocimiento de la reelección de Lukashenko en las fraudulentas presidenciales del 9 de agosto de 2020, pero cree que la primeras sanciones "fueron más morales que efectivas".

Todo cambió en mayo con el desvío forzoso de un avión con el periodista Roman Protasevich abordo. "Después del secuestro del avión de Ryanair la Unión Europea impuso sanciones sectoriales. Ahora, creo que el EEUU y el Reino Unido también se sumarán a las sanciones y crearán numerosos puntos de presión sobre el régimen", destacó.

"Sin imágenes (de manifestaciones), no hay acción. Sólo cuando el mundo democrático entendió que el régimen es una amenaza para otros países, comenzó a prestar más atención y actuar con una mayor energía", dijo.

Eso sí, subrayó que "es necesario curar la enfermedad, no sólo los síntomas". "Lo que ocurre ahora con Bielorrusia demuestra que es muy importante continuar la presión. Sólo la presión puede hacer que el régimen cambie de actitud y libere a los presos políticos", argumentó.

Con todo, insta a Occidente a no convertir la crisis bielorrusia "en una pugna entre Este y Oeste", ya que, aduce, "no se trata de geopolítica, sino del pueblo de Bielorrusia".

"No se trata de Rusia, el este o el oeste. Se trata de un régimen cruel y de gente que quiere cambios. La lucha entre democracia y autocracia está vigente en todo el mundo. La democracia debe prevalecer. Todos los países deberían ser solidarios con los países que están luchando. Es su obligación moral estar con los bielorrusos en este difícil momento", subrayó.

LUKASHENKO NO SE VA A NINGUNA PARTE

Tijanóvskaya insiste en la palabra "constancia", ya que, subraya, la táctica de Lukashenko es "silenciar" la protesta, como demostró cuando cesaron las manifestaciones a finales de 2020 y Occidente empezó a mirar a otro lado, meses en los que el régimen actuó con "total impunidad".

"No creo que Lukashenko esté dispuesto a abandonar fácilmente el poder. Nadie dijo que esta lucha sería fácil. Será duro. Pero debemos hacerle entender que es imposible dirigir un país en el que la gente quiere cambios. A ojos del pueblo bielorruso, Lukashenko es un dirigente ilegítimo", afirmó.

Recuerda que "el régimen fue fuerte durante 27 años". "Es difícil acabar con un régimen en un par de días. A Polonia le llevó casi 20 años cambiar la situación. En Lituania fue más rápido", recordó.

Tijanóvskaya admite contactos "secretos" con algunos miembros de la nomenclatura y las fuerzas de seguridad, pero los canales de comunicación con el régimen están cortados. A cada oferta de diálogo, Lukashenko respondió con "violencia, tortura y represión".

RESISTENCIA PACÍFICA

"Lo mejor de la sociedad está en la cárcel. Los más activos, los más fuertes están entre rejas. Es muy difícil manifestarse públicamente en Bielorrusia en los tiempos que corren. La gente puede ser enviada a la cárcel por cuatro años sólo por salir a la calle. El precio es muy alto", asegura.

Con todo, sigue apostando por la "resistencia pacífica". "En otros países hemos visto que la política de no violencia es la más poderosa. Y es que así no damos motivos al régimen para que recurra a la violencia masiva. Incluso nuestra resistencia pacífica provocó el uso de armas. ¿Qué harían si nosotros recurriéramos a la fuerza bruta? No me lo puedo ni imaginar", asegura.

Y es que está convencida de que la actual crisis "sólo puede ser solucionada a través de unas nuevas elecciones", que deben ser resultado de unas negociaciones con el régimen, en el poder desde 1994.

"No tenemos que rebajarnos al nivel de un régimen que es cruel. Los bielorrusos no son un pueblo violento. En el siglo XXI es normal mantener conversaciones para salir de una crisis. Es necesario sentarse y negociar sin derramamiento de sangre, sin nuevas víctimas, sin el sufrimiento de la gente. Creo fielmente en esto. Debemos mantener nuestra resistencia no violenta", aseveró.

Ignacio Ortega