Tres muertos en un tiroteo en Maryland

Un hombre armado ha matado a tres personas y herido a otras dos en un centro de distribución farmacéutico en Maryland, según ha informado la CNN citando a autoridades locales.

La policía se ha desplegado en la zona pocos minutos pasadas las nueve de la mañana (hora local). En estos momentos hay un sospechoso en custodia policial que está en estado crítico en el hospital.

"Podemos confirmar que ha habido un tiroteo en la zona de Spesutia Road y Perryman Road. Múltiples víctimas. La situación es inestable", ha señalado la oficina del sheriff del condado de Harford en Twitter. Las autoridades han pedido a los residentes que no se acerquen a la zona.

