La vicepresidenta de Nicaragua afirma que el Gobierno liberó a los reos "políticos"

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, afirmó este martes que el Gobierno ya liberó a "todas las personas" arrestadas por participar en protestas antigubernamentales, conocidas como "presos políticos", cuando faltan horas para que se venza el plazo para dejarlas a todos en libertad.

"Hemos cumplido plenamente, todas las personas en las listas consensuadas gozan de libertad están con sus familias", informó la también primera dama.

Para este 18 de junio estaba previsto que el Gobierno liberara a un mínimo de 86 "presos políticos" que todavía se encuentran en las cárceles de Nicaragua, según su contraparte en las negociaciones nacionales, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El Ejecutivo negó este martes nuevas liberaciones, basado en "las listas consensuadas" con la Alianza Cívica, que cuenta más de 700 "presos políticos", cantidad superior a los 620 que el Gobierno dejó en libertad.

El jurista y miembro de la Alianza, José Pallais, dijo que la organización opositora cuenta con respaldo documental para afirmar que al menos 86 personas continúan en prisión como "presos políticos", y acusó al Ejecutivo de mantener su postura de no cumplir con los acuerdos firmados en las negociaciones para superar la crisis.

"No solamente se ha incumplido en la cantidad, sino en el proceso de liberación. Los bienes que les fueron confiscados (a los detenidos), como pasaportes cédulas, no les ha sido devueltos, y la seguridad tras salir de la cárcel no se les ha garantizado", reclamó Pallais.

El Gobierno sostiene que los últimos "presos políticos" fueron liberados la semana pasada, en un grupo de 106 personas que incluyó a 3 periodistas, bajo una Ley de Amnistía.

Tanto la Alianza, como el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), habían expresado previamente sus temores sobre una repentina negativa del Gobierno a liberar a los últimos 86 opositores, dado su historial de no cumplir con sus compromisos, según los opositores.

La negativa del Gobierno a liberar a los "presos políticos" que quedan en prisión despertó protestas espontáneas contra el presidente Daniel Ortega en diferentes puntos de Managua.

La Unión de Presos Políticos Nicaragüense (UPPN) anunció que si Ortega no libera a quienes ellos consideran "rehenes de la dictadura", volverán a protestar en las calles.

Las manifestaciones contra Ortega y Murillo están prohibidas por la Policía de Nicaragua desde septiembre pasado, en medio de críticas porque la medida contradice la Constitución, según los expertos en leyes.

Nicaragua vive una crisis que, desde el estallido social contra Ortega en abril de 2018 ha dejado 326 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno por los crímenes "de lesa humanidad" cometidos en el contexto.

Organizaciones humanitarias locales sostienen que la crisis ha cobrado 594 víctimas, pero el Gobierno reconoce 200.