Vivir sin país en plena pandemia de la covid, el grave problema del apátrida

Valencia, 13 feb (EFE).- Nazah tiene 48 años, vive en Puçol (Valencia) pero es natural de El Aaiún, la reivindicada capital de la no reconocida por ningún estado europeo como República Árabe Saharaui Democrática, por lo que ha vivido casi toda su vida como apátrida y ve complicada aún más su situación en plena pandemia de la covid.

Es uno de los 226 personas sin nacionalidad que hay reconocidas en la Comunitat Valenciana -en España superan los 2.800-, según los datos oficiales, aunque a causa de las dificultades burocráticas e idiomáticas este colectivo, catalogado por ACNUR, como "los más vulnerables jurÍdicamente", podría ser aún mayor.

ESPAÑA: UN RECONOCIMIENTO DEL APÁTRIDA PIONERO PERO LENTO

Nazah Mah llegó a España en el año 2006 para poder continuar sus estudios de psicología, gracias al reconocimiento de refugiada brindado por Argelia, e inició los trámites para obtener la nacionalidad española, ya que sus padres eran españoles.

Tres años después, a Nazah, casada con un hombre de 52 años de origen saharaui y con nacionalidad española y con tres hijos de 6, 10 y 12 años, le concedieron la nacionalidad de sus progenitores, por lo que obtuvo un DNI y pasaporte español, lo que según cuenta a Efe le "permitía viajar, entre otras cosas".

Pero a los diez años de su llegada a España, en 2016 le revocaron la nacionalidad porque necesitaba haber residido en España durante diez años de manera ininterrumpida, y sólo llevaba tres en el momento de iniciar los trámites.

Por eso decidió recurrir al estatuto de apátrida para regularizar su estancia en el país, proceso que duró tres años y en el que se vio mermada de muchos derechos fundamentales.

A pesar de la demora del proceso, la especialista en procesos migratorios y doctora de la Universitat de València, Lucía Aparicio, detalla a EFE que España fue uno de los países pioneros en realizar un documento específico para el reconocimiento del estatuto de apatrida.

Ello, ha permitido que existan más alternativas para regularizar este tipo de situaciones, "más allá del reconocimiento del derecho de asilo como refugiado o la protección subsidiaria", subraya.

Ante un posible rechazo del reconocimiento del estatus de apátrida, Aparicio recuerda que el artículo 31 del Estatuto explica que se concederá "al expulsado el plazo máximo que establece la legislación de extranjería en los casos de expulsión, para buscar su admisión legal en otro país".

El coordinador del departamento internacional de la fundación Cepaim, Nacho Hernández, sostiene a Efe que hay que exigir que se garantice "a los apátridas el derecho humano a poseer una nacionalidad" y buscar soluciones ante una posible expulsión.

LA COVID, UNA PIEDRA MÁS EN EL CAMINO DE LOS APÁTRIDAS

Hernández destaca la dificultad que sufren aquellos apátridas no regularizados ante situaciones cotidianas del día a día, que sumado a las restricciones propiciadas por la COVID, se han agravado, como la libre circulación, de la que carecen si no poseen un documento identificativo que les acredite como personas apátridas o en proceso de reconocimiento.

Ello les puede hacer sufrir una "detención migratoria en un Centro de Internamiento de Extranjería (CIE) durante un máximo de 30 días", según Hernández.

Otro problema que deben sortear es el acceso a la formación reglada, ya que en estos momentos la docencia telemática para evitar contagios se ha impuesto, y muchas de estas personas no tienen acceso a este tipo de modalidad.

En el caso de Nazah, ha recurrido a cursos en escuelas privadas, "pero con la condición de no poder recibir un diploma", ya que carece de DNI, lamenta.

Según Hernández, el derecho más importante que ven vulnerados los apátridas es el del trabajo, por lo que aquellos en situación irregular deben recurrir a otras vías de supervivencia, como la economía sumergida.

Nazah explica a Efe que el estado de alarma no le cogió por sorpresa y se adaptó a la situación porque ya desde 2016 ha estado en su casa, "sin poder viajar, sin acreditar los cursos que he realizado, sin tener una cuenta bancaria…, todo por no tener identificación".

A pesar de todas las dificultades y el tiempo de espera, Nazah consiguió el reconocimiento de ciudadana apátrida en enero del 2021, y según las previsiones, este marzo recibirá la documentación pertinente.

"No tenía nada que me identificara, y para evitar esperar opté por la vía más fácil para documentarme", por lo que podrá continuar sus proyectos: una escuela de formación psicológica para saharauis, iniciativa que tuvo que paralizar en el 2016 cuando sufrió el primer confinamiento de su vida.

Agustín Alabau