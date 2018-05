Hugo Silva: "He sido machista"

Con motivo del estreno de la película El intercambio, en Kinótico, el podcast de cine y series de elDiario.es, charlamos con el actor Hugo Silva. Con él hablamos de cómo elige los papeles, de las nuevas plataformas de streaming... y también de la posición de las mujeres en la industria audiovisual a raíz del movimiento #meToo: "Me he dado cuenta de que he sido machista durante muchísimo tiempo, en muchísimos momentos. Es normal. Soy de una época que tiene esa inercia. Y yo creo que lo interesante es que todos los chicos lo contemplemos y lo tengamos en cuenta". A continuación reconocía también que había participado en rodajes con diferencias salariales entre hombres y mujeres.

Es solo uno de los contenidos del Kinótico de esta semana, en el que charlamos con el director de El hombre que mató a Don Quijote, Terry Gilliam, o invitamos al estudio al periodista radiofónico Andrés Arconada, que ha escrito el libro El papel de mi vida: una compilación de los recuerdos de los mejores actores del cine español.

01:30.- 'El hombre que mató a Don Quijote'. Entrevista con Terry Gilliam

05:15.- Lo que tienes que saber, con Bernardo Pajares

15:30.- Observatorio en Bremen, con Janina Pérez Arias

18:30.- 'El intercambio'. Entrevista con Hugo Silva

32:00.- Las series, con Álex Argelés

40:45.- Los estrenos de cine de la semana

45:30.- Entrevista con el periodista Andrés Arconada, de EsRadio, por el libro 'El papel de mi vida'

01:06:05.- Palillos en los ojos. Hoy, 'Call me by your name'