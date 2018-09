Isaki Lacuesta gana su segunda Concha de Oro por 'Entre dos aguas'

En la última década solo ha habido dos Conchas de Oro españolas: la última había sido para Magical Girl, de Carlos Vermut, en 2014; la anterior se la llevó Isaki Lacuesta en 2011 por la controvertida Los pasos dobles. Y curiosamente esta noche ambos se enfrentaban por conseguir su segundo gran premio, y por convertirse en el sexto director de la Historia en conseguir repetir Concha de Oro. Después de Francis Ford Coppola, Manuel Gutiérrez Aragón, Bahman Ghobadi, Arturo Ripstein e Imanol Uribe, ha sido Isaki Lacuesta quien ha pasado a formar parte de la lista con Entre dos aguas, un fresco ambientado en la ciudad gaditana de San Fernando, a la que el cineasta regresa 12 años después de La leyenda del tiempo.

En 2006 conocimos la historia de Isra y Cheíto, dos hermanos que viven -o sobreviven- en un entorno hostil pero no por ello triste. Ahora regresamos a sus vidas, de nuevo en la frontera entre la ficción y la realidad, para asistir al parto de sus hijos o a su vida profesional como adultos. Al entregar el premio en el escenario del Kursaal, el presidente del jurado, el director estadounidense Alexander Payne, ha dicho que la decisión se ha tomado por unanimidad, y que la cinta “invita al espectador a experimentar de manera íntima la vida del protagonista". Lacuesta ha invitado al escenario a todo el equipo de la cinta, culminación de un trabajo que arrancó, como decíamos, en el año 2004.

El jurado impulsa las posibilidades comerciales de Rojo

La segunda película del palmarés, con tres galardones, ha sido Rojo: Dirección, Actor y Fotografía. Es un largometraje que se apoya más en la ambientación que en la trama. Situada en los meses previos al comienzo de la dictadura argentina en los años setenta, el tercer largo de Benjamín Naishtat está rodado con la negrura del cine policiaco que se rodaba entonces, y alterna los planos medios con los planos cortos, que se cierran en torno al rostro impasible de Darío Grandinetti, un abogado gris que se ve arrastrado por un incidente imprevisto y violento. Al recoger su Concha de Plata al Mejor Actor, Grandinetti ha recordado que "la película puede advertir sobre cualquier cosa que se pueda preparar, sobre todo ahora que parece que la derecha y el fascismo han vuelto a crecer en el mundo". Es una película que aún no tiene distribución en España, y estos premios pueden impulsarla hacia las salas.

Con la Concha de Plata a la Mejor Actriz, el jurado ha querido destacar el trabajo de la noruega Pia Tjelta, protagonista de la cinta Blind Spot [algo así como "ángulo ciego"]. Se trata de un único plano secuencia de 100 minutos, dirigido por la debutante Tuva Novotny, que retrata la desgracia de una familia escandinava durante una tarde, una noche y una madrugada. Una película angustiosa que recuerda a la reciente Utoya, que también llegó a la competición de la Berlinale desde Noruega. El Premio Especial del Jurado ha sido para Alpha, the right to kill, el noveno filme del filipino Brillante Mendoza. Es un thriller sobre la corrupción policial, cámara al hombro y de montaje frenético.

El palmarés se completa con un premio ex-aequo, el de Mejor Guión. Ha sido para Paul Laverty por Yuli, de Icíar Bollaín, y para Louis Garrel y Jean-Claude Carrière por A faithful man. Laverty, desde el escenario del Kursaal, ha arremetido contra Estados Unidos e Israel: “Dos expertos en castigo colectivo contra la población civil. Son los matones sinvergüenzas e hipócritas, tenemos que acabar con el bloqueo de Cuba, que es una vergüenza”. Cabe recordar que Yuli cuenta la historia del bailarín cubano Carlos Acosta, que escapó de la isla para bailar en Londres. Por su parte, Louis Garrel quiso compartir su galardón con el director ucraniano Oleg Sentsov, encarcelado desde 2014.

Palmarés de la sección oficial

Concha de Oro a la Mejor Película - Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta

Premio Especial del Jurado - Alpha, the right to kill, de Brillante Mendoza

Concha de Plata a la Mejor Dirección - Benjamín Naishtat, por Rojo

Concha de Plata a la Mejor Actriz - Pia Tjelta, por Blind Spot

Concha de Plata al Mejor Actor - Darío Grandinetti, por Rojo

Premio del Jurado al Mejor Guión - [Ex-aequo] Paul Laverty, por Yuli; Louis Garrel y Jean-Claude Carrière, por A faithful man

Premio del Jurado a la Mejor Fotografía - Pedro Sotero, por Rojo