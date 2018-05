Kelly Preston: “Me han pagado menos por ser mujer, pero prefiero trabajar”

El Festival de Cannes, más allá de sus secciones oficiales y oficiosas, es cada mes de mayo el foro perfecto para la presentación de proyectos y futuros estrenos hollywoodienses. Es el caso de Gotti, la nueva película protagonizada por John Travolta, que volverá a la gran pantalla para dar vida al famoso mafioso neoyorquino. El actor, que también ha pasado por la Costa Azul francesa para celebrar el 40 aniversario de Grease, ha perseguido el proyecto de la cinta durante siete años junto a su mujer, la también actriz Kelly Preston, que la ha coprotagonizado. Preston -a la que hemos visto en Jerry Maguire o en Abierto hasta el amanecer- da vida a Victoria Gotti, la matriarca del clan.

Durante las entrevistas de promoción de la película, y en conversación con Kinótico, el podcast de cine y series de elDiario.es, Kelly Preston se refirió al movimiento #meToo y al techo de cristal que las mujeres sufren en muchas profesiones. ¿Ha cobrado menos en alguna película por el mero hecho de ser mujer? "Claro, por supuesto, le ocurre a muchas mujeres en muchas profesiones. Y tienes que pedir lo que crees que mereces, pero al final del día el arte me puede", reflexionaba la intérprete. "Prefiero crear, interpretar un personaje, trabajar en una película... y trabajar por menos, que no hacerlo. Porque pueden prescindir de ti. Si no lo haces, encontrarán a otra persona" [podéis escuchar las palabras de Preston en el minuto 43:30 del último episodio de Kinótico].

"Me quito el sombrero ante el #meToo", precisaba Preston. "Es un momento muy importante de la Historia, siento que se están haciendo grandes progresos. Ha habido algo clandestino y secreto que ha venido ocurriendo durante mucho tiempo. Y ni las mujeres ni los hombres pueden aceptarlo ni mirar para otro lado. Es algo muy bueno lo que está ocurriendo, porque las mujeres y los hombres tienen que entenderse, ser amigos, compañeros, amantes, tienen que serlo todo juntos. No quiero que sea algo incómodo, pero tiene que suceder un cambio y ese cambio está ocurriendo".