Arranque de viñedo: Capellán no se pronuncia y Planas está dispuesto a dialogar aunque la situación no es como la de Francia

ARAG-ASAJA ponía ayer sobre la mesa el arranque de viñedo en La Rioja. Y lo hacía en una reunión con el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, con representantes de las organizaciones profesionales agrarias (ARAG-ASAJA, UAGR y UPA) para abordar la situación del sector vitivinícola. Sin embargo el presidente riojano, Gonzalo Capellán, sigue sin pronunciarse. En el acto conmemorativo del centenario en Bodegas Ramón Bilbao, Capellán ha aplazado pronunciarse sobre la posibilidad de arrancar viñedo en La Rioja hasta tener un “diagnóstico consensuado con todo el sector”. Así ha dicho, la “ronda de contactos” iniciada con las Organizaciones Profesionales Agrarias se va a completar en las próximas semanas “escuchando a toda la cadena de valor”.

Y así, ha citado “desde los representantes de las organizaciones profesionales agrarias y los viticultores a los representantes de las cooperativas, las pequeñas bodegas, las bodegas familiares, grandes bodegas y, finalmente, a la Interprofesional y al Consejo Regulador”. “Cuando hayamos concluido esa ronda de escucha al sector, que solamente se acaba de iniciar ayer, tendremos un diagnóstico y haremos las valoraciones correspondientes una vez que escuchada toda la cadena de valor y todos los actores del sector del vino de Rioja”, ha dicho.

Planas está dispuesto a dialogar

El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha asistido también al centenario de Bodegas Ramón Bilbao. Y sobre este asunto ha reconocido que “a día de hoy no hay ninguna comunidad autónoma que le haya planteado al Ministerio una propuesta de arranque de viñedo”. Sin embargo Planas considera necesaria una “reflexión” sobre el sector del vino, y se ha abierto a “dialogar” sobre el arranque del viñedo, pero ha rechazado que la situación de España sea como la de Francia (donde ya se han previsto ayudas para arranque). Planas, en declaraciones a los medios de comunicación tras asistir al acto del centenario de Bodegas Ramón Bilbao, ha asegurado que desde el Ministerio de Agricultura se van a “estudiar todas las medidas” que “propongan y sugieran las comunidades autónomas”.

El Ministro ha rechazado que haya mostrado una “negativa radical” al arranque del viñedo, señalando que es una persona “poco dogmática”; incluso le ha extrañado que se le haya “atribuido” esa negativa. En este sentido ha puntualizado que este asunto no está ahora sobre la mesa “pero sí que es verdad que tenemos que reflexionar a nivel europeo qué medidas tomamos como respuesta a la situación que se nos está planteando en este momento, así de sencillo y así de complejo”, ha afirmado.

Para Planas, la situación de España no es comparable con la de Francia porque “cada país tiene una situación diferente” y la situación de España no es similar “por lo que la respuesta no tiene por qué ser similar”, ha indicado. Ha entendido que su “obligación como ministro” es “responder a la situación dialogando con el sector y, sobre todo, con las comunidades autónomas”. “A día de hoy no hay ninguna comunidad autónoma que le haya planteado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una propuesta de arranque de viñedo, a día de hoy”, ha dicho.

Para Planas, “son las propias denominaciones de origen y sus consejos rectores quienes mejor conocen la situación”, así como las comunidades autónomas. Tras el diálogo, “cuando tenga que intervenir el Gobierno de España y tenga que tomar las decisiones, no le creo para la menor duda que lo hará”, ha añadido a los periodistas. “Si como consecuencia de este debate surgen medidas que puedan ser efectivas, interesantes para nosotros y para nuestro sector, yo como ministro las apoyaré, pero siempre teniendo en cuenta los intereses de España, de nuestros productores, no las hipótesis que se puedan producir en otros países europeos”, ha dicho.