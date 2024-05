PSOE, Podemos-IU y PR+ propondrán en el pleno de Logroño que La Laurel a medianoche

Los portavoces de los Grupos Municipales del PSOE, Podemos-IU y PR+, Luis Alonso, Amaia Castro y Rubén Antoñanzas, respectivamente, han reclamado el cierre de las puertas de los bares de la zona de La Laurel a las 00,00 horas para “impedir el consumo de bebidas y el ruido de la calle”.

Los tres Grupos municipales van a llevar esta propuesta, en forma de moción, al próximo pleno del Ayuntamiento, que se desarrollará el 6 de junio. Esperan contar con el apoyo de las otras dos formaciones, el PP y de Vox, si bien han confirmado que con éste último partido “no han hablado”.

Han propuesto modificar la instrucción técnica que se aplica en la ordenanza de ruidos que afecta a las calles Laurel, Travesía de Laurel, Albornoz, San Agustín, San Juan y Travesía de San Juan para impedir el consumo de bebidas en la vía pública desde medianoche.

Para ello se plantea la retirada de la vía pública de mesas y barricas y el cierre de puertas y ventanas de los bares a partir de las doce de la noche para evitar la propagación de ruidos al exterior. También se pretende que los establecimientos que tienen doble puerta mantengan el acceso que conecta con La Laurel como una salida de emergencia.

Al igual, se exige el cumplimiento estricto y sin excepciones del artículo 17 de la ordenanza de fomento de la convivencia ciudadana que prohíbe la venta y el consumo de alcohol en vías o espacios públicos, así como la generación de aglomeraciones que dificulten o alteren la convivencia. “El objetivo que buscamos los tres grupos políticos que presentamos esta moción es reforzar la protección de La Laurel como patrimonio cultural y hacer que no se pierda, no se altere y no se pervierta lo que significa La Laurel”, ha afirmado el portavoz socialista.

En este sentido, ha recordado que se trata de “una calle, un conjunto de calles que son el corazón gastronómico de Logroño y de La Rioja. Unas calles que son muestra y reflejo de nuestro carácter y de nuestra forma de ser”. Igualmente, Alonso ha urgido a buscar una solución porque “estamos en un momento clave, estamos en un punto de no retorno”. “O se adoptan medidas, o La Laurel que hemos conocido y que conocemos no volverá a ser La Laurel”, ha apostillado.

Por su parte, la portavoz de Podemos-IU ha expresado que “estamos cansadas de ver cómo la calle Laurel se ha convertido en el nuevo 'botellódromo' de Logroño”. Asimismo, Castro ha indicado que “los vecinos y vecinas del Casco Antiguo tienen derecho a vivir en paz, no a soportar el ruido y el incivismo hasta las cuatro de la mañana”.

“Esta situación es inadmisible. No es solo una cuestión de ruido, es una cuestión de dignidad. No vamos a tolerar que las despedidas de soltero y el turismo de borrachera arruinen nuestra ciudad. Necesitamos medidas valientes y reales, y las necesitamos ahora”, ha subrayado Castro. El portavoz regionalista ha considerado que “hay que modificar las ordenanzas de ruidos, convivencia y terrazas y veladores que han demostrado ser insuficientes e ineficaces porque no han conseguido compatibilizar la actividad hostelera con la convivencia ciudadana y el descanso de los vecinos”.

Antoñanzas ha reconocido que “vemos con preocupación cómo La Laurel está dejando de ser un punto de encuentro entre los riojanos, mientras pierde su esencia tradicional y peligra un modelo turístico que ha puesto a Logroño en el mapa internacional”.

“Entendemos que es un problema de ciudad y que la solución debe contar con el máximo consenso posible si no queremos que deje de ser el principal escaparate de nuestra gastronomía y cultura vitivinícola”, ha concluido.