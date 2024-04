Quiere llamarse Uxue, pero el nombre de nuestra protagonista es lo de menos. Tiene 32 años y dentro de tres semanas abandonará la comunidad, el único centro profesional de tratamiento residencial para personas con problemas de adicción que existe en La Rioja. En esta comunidad, Uxue está consiguiendo recuperar su autonomía personal, confianza y autoestima. Uxue está recuperando su vida, una vida que comenzó a escurrirse de sus manos a sus 15 años.

“Empecé en la adicción del alcohol a los 26 años, pero todo viene desde mi infancia”. Y es que el padre de Uxue era alcohólico y usuario, como ella lo es ahora de Proyecto Hombre. Después vino una relación de pareja con violencia y abusos. “Desde los 15 y hasta los 18 años fui abusada y maltratada por mi pareja”. Tres años durante los que la protagonista de esta historia se sentía culpable e incluso responsable de esos abusos y maltratos. “Yo no me quería, ni nivel de quererme disminuyó y creía que era la culpable de todo”. Uxue estaba ya inmersa en una espiral que también le hizo caer en la bulimia. “Caí en el trastorno de conducta alimentaria, en la bulimia durante bastantes años y sigo estando tratada”. Uxue continuaba cayendo. “Me sentía muy sola a pesar de estar acompañada por mi familia, mi marido y mis amistades, lo tenía todo pero la cabeza es la cabeza y caí en depresión”. Fue entonces cuando comenzaron sus problemas con el alcohol.

