VOX: tu voto patrio

Edu Galán se chutó cinco horas de autobús el otro día para ir a ver a Felipe González a Badajoz. Y yo me reí de él, claro. Ya estaba bien de que me tocara a mí todo lo malo en esta campaña.

Ay, pero el karma es muy suyo. Y a mí me tocaba hoy ir a ver a Pablo Iglesias a Valladolid. Que el lector puede pensar: pues nada, un paseíto, una cosa liviana, vamos, que no es Vox ni se le parece. Y nada, allí que me planto, en el Centro Cultural Miguel Delibes dos horas antes, para no quedarme sin hueco. ¿Os acordáis de ese mote que siempre usamos para referirnos a Valladolid: Fachadolid? Bueno, pues ya le tenemos que buscar otro, porque toda la ciudad estaba allí reunida para ver a Podemos. Aquello era Vietnam pero en bien, el Vietnam de la sonrisa. Miles de personas hacían una cola kilométrica que serpenteaba y hacía meandros de alegría por todo el perímetro. Su miedo, nuestras colas.