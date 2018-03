"Her": cuando y donde menos la esperas

Todo tiene una fecha de nacimiento y otra de caducidad, y se podría afirmar que ninguna de las dos puede ser preestablecida; pero sí que podemos influir en ellas y en cómo ha de ser el período temporal que transcurre entre ambas.

Sinopsis: Stephen es un joven y prometedor estudiante de doctorado de Física que un buen día conoce a la persona gracias a la cual algún día llegará a ser un científico de referencia mundial. Pero en medio del camino de la vida de ambos surge un inesperado "contratiempo": a Stephen le es diagnosticada una extraña enfermedad degenerativa."

Basada en el libro escrito por la mismísima Jane Hawking ("Travelling to Infinity: My life with Stephen"), y convertido en guión por Anthony McCarten (Death of a Superhero), se estrenaba hace bien poco esta sobrecogedora historia de amor de intensos tintes biográficos (y autobiográficos, por parte de la ex-señora Hawking), que incorpora también interesantes debates éticos, religiosos y morales o, dicho de otro modo, "discusiones" de la vida.