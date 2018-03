Sin agua por sorpresa

El pasado 13 de junio se constituyeron todos los ayuntamientos de la isla de La Gomera con bastante tranquilidad. Algo que sorprende porque después de décadas todos los ayuntamientos, salvo Alajeró, cambiaron de alcaldes y es en estas ocasiones cuando se nota la madurez democrática. Hay quienes desafiaron esto no estando presentes como el exalcalde de Agulo, Néstor López. Gestos de tirantez tiránica de quienes no saben perder. Otros no estuvieron porque ya no están en esto de la política como Miguel Ángel Hernández, exalcalde de Valle Gran Rey. Y otros resistieron estoicos el traspaso de poderes a sus rivales más feroces, como Solveida Clemente en Hermigua, Jaime Noda en Vallehermoso o Ángel Luis Castilla en San Sebastián.

Y de los pactos, todo cabe decir. Unos gustan más y otros gustan menos, pero el común denominador termina por explicar una accidentada campaña electoral con unos resultados accidentados en los que no hay ideologías ni partidos políticos sino personas. Los pactos “anti X persona” como en Hermigua, donde una amalgama sin ideología (CC-ASG-PSOE) se juntó para tirar abajo a Solveida. La gran coalición de perdedores es el paraguas de todos los antisolveidistas. De ASG que salió del PSOE y que entre ambos se tenían (y tienen) odio velado y público y de CC, quienes durante años y años han gobernado con la exalcaldesa ya desterrada a la oposición. Tres partidos que no ganaron (ninguno por separado obtuvo más de la mitad de concejales que NC) consiguen juntarse para proponer de candidato a alcalde no a Antonio Febles, de ASG y segundo más votado, sino a Pedro Negrín de Coalición Canaria y tercero en número de votos. Toda una perversión.

Aunque no tan perversa como el “pentapartito” que se rumoreaba para San Sebastián y que sería “anti ASG” porque en este caso la persona no cuenta, si Adasat no es tan odiado como Solveida entre sus adversarios la marca ASG que lleva impreso el signo de Curbelo sí habría sido capaz de aunar fuerzas entre el concejal conservador del PP, el ecosocialista de SSP, el PSOE de Castilla y NC. No fue así y el 13 de junio se confirmó un anunciado giro de la tortilla que llevaría al pacto ASG-NC (entre primera y segunda fuerza) a formar gobierno local. Algo que no pervierte tanto el voto depositado de los ciudadanos el 24M, porque Adasat Reyes, que fue el más votado, ya es alcalde capitalino y el segundo más votado, Antonio Luis Arteaga, es teniente de alcalde. Fiel a la representación electoral obtenida... ¿Pero fiel a los proyectos/ideologías/ideas con las que se presentaron a los vecinos?