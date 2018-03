La solidaridad se demuestra andando

Superamos ya el medio siglo de celebración de las fiestas Colombinas. La ocasión en la que cada año La Gomera relexiona sobre el papel que le tocó jugar en la Historia -con mayúsculas- de la Humanidad. Es una parada obligatoria que llevamos a cabo con satisfacción, en la que dedicamos un tiempo a analizar la importancia que nuestra Isla adquirió en la participación en un Gesta que cambió el devenir del mundo. Celebramos y estudiamos un hecho histórico de relevancia indudable: Nuestra tierra fue la última que pisó Cristóbal Colón antes de llegar a las Indias. La Gomera suministró agua y víveres al Descubridor y por lo tanto se convirtió en una pieza fundamental a la hora de lograr que la epopeya concluyera con éxito.

Ésta será la segunda ocasión en la que las fiestas Colombinas se desarrollarán con un nuevo formato. Reducimos días y simplificamos los actos pero sin perder en ningún momento su importancia y esencia primordial. Creemos que la época de dificultades económicas y sociales que atravesamos no son las más indicadas para recaer en fastos, por muy trascendentales que sean. Consideramos que no sólo no es negativo, sino incluso conveniente, que los actos se resuman a su contenido más puro. Pensamos que no tiene nada de malo y no hay que tener miedo a introducir variaciones como el cambio de escenario de la plaza de la Asunción a la Torre del Conde.

El año pasado y el actual hemos optado por concretar los actos y en incidir en el carácter cultural y simbólico de las celebraciones, dado el éxito que registramos en 2014. Las Colombinas son la ocasión en la que llegan a nuestra Isla las principales autoridades regionales en la figura del presidente del Gobierno de Canarias y del Parlamento, quienes con su presencia ratifican la importancia de las fiestas. En esta ocasión nos hemos marcado como objetivo perfilar y mejorar el nuevo formato con el que comenzamos a andar el año pasado. Para ello nada mejor que contar con un invitado de lujo, de indudable peso y trascendencia como es don José Ramón Navarro Miranda presidente de la Audiencia Nacional.