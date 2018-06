El PP sostiene que Educación pretende eliminar la única FP básica en el IES Cándido Marante Expósito de Los Sauces

Mayte Rodríguez, consejera del grupo Popular en el Cabildo de La Palma.

El PP, en una nota de presenta, señala que “el grupo Popular en el Cabildo Insular de La Palma ha vuelto a mostrar su sensibilidad con un tema de tanta trascendencia en la Isla como es contar con una oferta educativa suficiente en el mapa insular y han pedido a la Consejería de Educación que no olvide a los estudiantes de la comarca noroeste de La Palma”.

Esta demanda, añade, “surge a raíz de que se ha conocido la intención de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en manos de Coalición Canaria, de eliminar la FP básica que se impartía en el IES Cándido Marante Expósito, ubicado en San Andrés y Sauces, con todo lo que ello supone ya que a este centro acudía alumnado no sólo de este municipio sino también de Barlovento, Puntallana y Santa Cruz de La Palma”.

Apunta que “a esto se suma que tampoco se imparte en este centro la formación relativa a atención a la diversidad, lo que supone que si además se elimina la formación de FP básica se cierra la posibilidad a que un importante número de alumnado pueda titular”.

“No obstante”, subraya, “la situación se complica más cuando también deja de existir la rama de gestión administrativa en esa comarca, limitando aún más la oferta formativa a todos aquellos jóvenes que estuvieran valorando esta posibilidad como salida profesional”.

La consejera del grupo Popular Mayte Rodríguez ha manifestado que “el Cabildo de La Palma debe estar preocupado y ocupado en asuntos tan importantes para la Isla como es la Educación y levantar la voz en la defensa de los intereses de su Isla cuando se tiene conocimiento de que se pueden dar estas reducciones en la oferta formativa insular”.

“No podemos seguir consintiendo que cada final de cursos se genere incertidumbre en relación a la formación que esté prevista para el año siguiente y que La Palma siga perdiendo oportunidades”, ha señalado.

La consejera del PP, se agrega, en la nota, “ha ido más allá y ha indicado que ningún estudiante palmero o de cualquier otra Isla no capitalina puede verse perjudicado académicamente por no haber nacido en Tenerife o Gran Canaria y el Gobierno Autonómico debe asumir de una vez por todas el coste de la doble insularidad e incluso de la triple insularidad para no generar agravios comparativos”.

“Nuestro jóvenes tienen derecho a formarse y para ello la oferta académica debe darle esas posibilidades y no plantear mermas años tras años generando alarma cada final de curso”, concluye.