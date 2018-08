La Casa Museo Cayetano Gómez Felipe: una llave a otras épocas

La Casa Museo Cayetano Gómez Felipe se encuentra en pleno casco histórico de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), en el entorno de la que fuera la antigua Villa de Arriba, al lado de una de las primeras iglesias de la ciudad tras su fundación, la de Nuestra Señora de la Concepción, y está previsto que abra sus puertas a finales de año como espacio museístico con el lema Una llave a otras épocas.

Salón principal de la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe. Foto: GUILLERMO POZUELO

La vivienda de este palmero natural de Los Llanos de Aridane será depositaria de bienes representativos del patrimonio cultural de Canarias desde el siglo XVI a principios del XX, así como de un Archivo Documental y Fotográfico, según ha informado a La Palma Ahora la historiadora y egiptóloga palmera Mila Álvarez Sosa, conservadora de la colección. “Tendrá el objetivo de fomentar el desarrollo de la cultura canaria a través de su arte, patrimonio y costumbres de nuestro pueblo”, asegura. Tiene, a su vez, como compromiso “potenciar la sensibilidad y respeto por los bienes culturales que forman parte de nuestra sociedad”, subraya.

Cayetano Gómez Felipe (1902-1978).

Este relevante proyecto cultural es una iniciativa de la hija del coleccionista, María Remedios Gómez García, quien años después de la muerte de su padre decidió dedicar todo su esfuerzo a que este legado cultural no se perdiera y pasara a las futuras generaciones. “La propuesta ha causado entusiasmo en jóvenes historiadores del Archipiélago y especialistas de fuera que no han dudado en echarle una mano y contribuir al estudio de esta colección para darla a conocer”, apunta Mila Álvarez Sosa. “Hablamos de un gran esfuerzo económico y personal por parte de la hija de Don Cayetano realizado en solitario durante parte de su vida. Esto la convierte en una heroína para quienes nos dedicamos al mundo de la cultura en las Islas. Solamente una persona con fuerza, amante de sus tradiciones (como lo fue su padre) y cargada de sensibilidad para apreciar el valor de las cosas como testimonios de nuestro pasado, ha podido llegar a hacer algo tan extraordinario que nos enamorará a todos”, afirma.

Subida de la escalera principal de la vivienda. Foto: DAVID HERNÁNDEZ SOSA

Cayetano Gómez Felipe (Los Llanos de Aridane,1902-1978) fue un coleccionista que demostró “desde muy joven un particular interés por las antigüedades y pronto comenzó a reunir los objetos que configurarían luego una de las más completas y rigurosas colecciones de su especie en el Archipiélago”, resalta Álvarez Sosa. “En los años 30, una de las habitaciones de los bajos de su casa en la calle Real de Los Llanos de Aridane se convierte en un improvisado pequeño museo con libro de visitas incluido. Visitantes locales y extranjeros, entre los que figuran Néstor de la Torre o Néstor Álamo y otras personalidades del mundo de la cultura del momento, se acercaron a conocer al joven coleccionista y sus antigüedades”, recuerda. “La prensa del momento también se hizo eco de este museo como lugar de visita obligada si pasabas por Los Llanos, aludiendo a la amabilidad y don de palabra de su propietario”, añade. “Tras su matrimonio en los años 40 con Doña Elena García Tavío, Cayetano fija su residencia en tierras tinerfeñas, dedicándose a la administración de sus bienes y comprobando con gran deleite cómo su afición por las antigüedades encontraba en la isla mucho más campo de actuación”.

Una colección extraordinaria

“Aparentemente no hubo nada en el mundo y en el entorno que lo rodeaba que no despertara su curiosidad. Cayetano Gómez Felipe reunió una infinidad de objetos a lo largo de su vida que tendrían su origen en la colección familiar”, detalla la conservadora de la colección, quien precisa que “la intención de este coleccionista no pareció ser la de crear una colección de una o varias categorías, sino, simplemente, adquirir aquello que le llamara la atención por su belleza, rareza, vínculos familiares u otros motivos”.

Fachada de la Casa Museo Cayetano Gómez Felipe.

Los fondos de la colección de Cayetano Gómez Felipe están contabilizados en unos 30.000 objetos muy variados y que comprenden un periodo muy dilatado en el tiempo: del siglo XVI a principios del siglo XX, los cuales podrán ser contemplados en las nueve salas visitables de su casa, un inmueble del siglo XVIII con alto valor arquitectónico. Las piezas de muy diversa procedencia (Italia, Inglaterra, Países Bajos, China, Japón) reflejan “distintos estilos decorativos fruto de las importaciones a Canarias de objetos cotidianos y de lujo a lo largo de los siglos, pues no se puede olvidar que las islas eran un punto estratégico de las rutas comerciales que comunicaron al Viejo continente con el Nuevo, además de lugar de acogida y tierra de sincretismos de todo tipo”, remarca Álvarez Sosa.

María Remedios Gómez García “no olvida el pueblo de su padre y tiene un sueño tan bonito como el que está finalizando en La Laguna que espera cumplir muy pronto, pues el origen de la colección y del amor de Don Cayetano por las cosas del pasado nació en el Valle de Aridane, del que siempre presumió”, concluye la conservadora.