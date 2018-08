Los conciertos de Eva Cortés y La Local Jazz Band cierran en Los Sauces el Festival Internacional de Jazz de La Palma 2018

Las actuaciones de Eva Cortés y La Local Jazz Band cierran este viernes, 17 de agosto, en San Andrés y Sauces, el ciclo La Palma Jazz Fest Plazas con Encanto, que durante las últimas semanas ha organizado la Consejería de Cultura del Cabildo de La Palma con la colaboración de los ayuntamientos de las cuatro localidades donde han tenido lugar los espectáculos. La plaza de San Andrés será escenario a las 21:00 horas de este concierto doble con entrada libre, se informa en nota de prensa.

El consejero de Cultura y Patrimonio Histórico, Primitivo Jerónimo, hace un llamamiento a las personas aficionadas a que acudan a esta cita especial con el jazz “que cierra un ciclo en el que hemos fusionado la consolidada trayectoria del Festival Heineken de Jazz de Canarias con la filosofía del ciclo Plazas con Encanto, haciendo disfrutar de noches veraniegas bajo los sonidos de este gran género musical”.

Eva Cortés, cantante, letrista y compositora nacida en Honduras y criada en Sevilla, posee una voz única y convincente dentro de la escena del jazz y de las músicas creativas. Su música hace honor a sus raíces y mira hacia el futuro con profundidad y pasión. Eva se considera una mujer de hoy con la ventaja de crecer en un ambiente multicultural donde prima la experiencia musical ya que en su familia hay cantantes, instrumentistas y profesores de música.

Con seis discos en su trayectoria, a Cortés la han llamado “la reina del latin jazz”. Ha vivido y desarrollado su trabajo en Sevilla, Madrid y, actualmente, lo hace en New York. Tras sus primeros trabajos la crítica dijo de ella que era “una de las más interesantes compositoras e intérpretes de la escena del jazz en español”.

En 2012 publicó su proyecto más ambicioso, una grabación en vivo (CD/ DVD) Jazz One Night with Eva Cortés in Madrid. Tras girar por España, Francia, Holanda y Nueva York, se creó una gran unión y compenetración con su banda. Su último trabajo In Bloom, se publicó en Estados Unidos en Febrero de 2015.

Cortés ha actuado en lugares muy prestigiosos en España, Italia, Rusia, Francia, Holanda, Honduras, Portugal, Dubái, Philadelphia, Boston, Providence y Nueva York, incluyendo 5 actuaciones en el Blue Note, Chris Jazz’, Zinc Bar, The Garage, The Shrine, Tutuma, Opia.

Ha compartido escenario y ha colaborado con alguno de los más renombrados músicos de la escena internacional, entre los que se encuentran Camarón de la Isla, Christian McBride, Mark Whitfield, Jerry González, Lew Soloff, Pepe Rivero, Mark Mondesir, Kendrick Scott, Mike Moreno, Hadrien Feraud, Piraña, Antonio Serrano, Miguel Poveda, Alain Pérez, Bobby Martínez, Manuel Machado, Georvis Pico, Kiko Loureiro, Perico Sambeat, Marc Miralta, Luis Salinas…

La Local Jazz Band es un proyecto creado en 2010 por Miguel Ramírez, director del Festival de Jazz de Canarias, con el fin de fomentar y contribuir a descubrir el amplio repertorio jazzístico a lo largo de su historia.

Conciertos didácticos para jóvenes estudiantes y público en general, así como espectáculos especiales y tributos a los grandes maestros del jazz o a sus distintas épocas, son el objetivo fundamental de este proyecto.

La Local Jazz Band ofrece en concierto algunos de los temas más emblemáticos de las distintas corrientes del jazz. La selección del repertorio y una elegante puesta en escena hacen disfrutar a los amantes de la buena música de una velada especial.

La banda está compuesta por Miguel Ramírez al saxofón, Miky Delgado al piano, Miriam Fleitas, voz, Rafa Toledo a la guitarra, Carlos Meneses al contrabajo, Suso Vega a la batería y Ernesto Montenegro a la trompeta.