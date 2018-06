Cortos de Secuencia 27 y de La Farola Films logran un premio y 15 nominaciones en el certamen juvenil 'After School' de Lanzarote

El pasado domingo 24 de junio se celebró la primera edición del certamen de cortometrajes juveniles After School en la localidad de Tinajo, en la isla de Lanzarote. Los jóvenes palmeros del proyecto Secuencia 27 y de la asociación que lo realiza, La Farola Films, participaron a este concurso con 8 piezas audiovisuales creadas entre 2016 y 2018, cuyos títulos son Tecnoamor, Too the Moon, En familia mejor, La línea roja, Ni en comparación, Perdidos, Pasado y futuro, y Quién. Todos estos cortos entraron en la selección del concurso para competir entre sus cinco categorías –mejor actriz, mejor actor, mejor guion, mejor dirección y mejor obra audiovisual- y, el día que se celebró, obtuvieron un premio y 15 nominaciones entre todos los cortos ya seleccionados, una gran sorpresa para el equipo de cine juvenil de San Andrés y Sauces, se informa en nota de prensa.

Quién (2017), un cortometraje dirigido por Emilio J. Feliciano en el que muestra la realidad de ser discapacitado desde alguien que lo es, se alzó con el premio al mejor guion del certamen además de una nominación a mejor obra audiovisual del mismo.

Tecnoamor (2018), creado entre todos los participantes de Secuencia 27 fue uno de los cortometrajes con mayor número de nominaciones del evento. Nominados a mejor actriz por la interpretación de Ana Rodríguez y Verónica Vargas, mejor actor por la interpretación de Zenén A. García, mejor dirección y mejor obra audiovisual. En el corto, un chico está enamorado de una piba, pero no sabrá si está realmente enamorado de ella o de su propio móvil, mostrando las desventuras del protagonista tras haber perdido su móvil.

Too the Moon (traducido También la Luna, 2016), la versión indie de un Viaje a la Luna en el siglo XXI contada por Moisés D. García, obtuvo dos nominaciones: mejor actriz por la interpretación de Andrea U. Castro, y mejor obra audiovisual. Un corto de temática astronómica pero también social realizado entre Garafía y Puntagorda en el que se muestra a Gara, una niña que sueña con viajar a la Luna.

Ni en comparación (2017), una historia audiovisual de Pablo Mendoza también obtuvo dos nominaciones, concretamente en las categorías de mejor actor por la interpretación de Javier Rodríguez y a mejor guion. En el corto, un niño quiere ver las estrellas con su padre. Por algún problema en un experimento de una central nuclear, su padre no puede ir. Pero el niño desea conseguir su objetivo a toda costa.

Pasado y futuro (2017) corto documental que nos enseña una vista al pasado, presente y futuro de los barrios rurales de Canarias, en concreto del barrio de Franceses, en el municipio de Garafía, uno de los muchos sitios que ha sufrido una importante bajada de la población que allí habita y que podría ir a peor, hasta el punto de abandonar la pequeña aldea, llevado a cabo por Ayoze González y Moisés D. García, se llevó dos nominaciones al mejor guión y a mejor dirección.

La línea roja (2018), una pequeña historia contada por Moisés D. García, que acerca a la donación de sangre y su necesidad desde una situación real, alcanzó una nominación a mejor actor por la interpretación de Adrián Torrijos en el mismo y una a mejor guión.

En familia mejor (2018), la historia de Pablo Mendoza sobre un padre con depresión emocional hizo que Gregorio García obtuviese una nominación a mejor actor por su interpretación en el mismo.

Perdidos (2017) fue otro de los cortos que obtuvieron una nominación a mejor actor, en este caso a Javier Rodríguez y a Pablo Mendoza por interpretar una historia en la que dos chicos se pierden en un bosque e intentan salir del mismo. Un corto dirigido por Emilio J. Feliciano y Moisés D. García.

No obstante, también hubo más cortos participantes, como Tragedia Griega, del actor tinerfeño Norberto Trujillo, también padrino del proyecto Secuencia 27 y asociado honorífico de La Farola Films. En el corto, se nos muestra la fábula de Pedro y el lobo desde un punto de vista totalmente diferente. La pieza audiovisual de Norberto Trujillo salió con dos premios debajo del brazo, el de mejor obra audiovisual y el de mejor actor, y dos nominaciones al mejor guión y a mejor dirección. La pieza audiovisual ya tiene un gran recorrido por diversos festivales europeos, incluido también la III Muestra de Cine Secuencia 27, en el cual se alzó con el premio de mejor actor.

Tortugas, del lanzaroteño Miguel Prieto, fue otro de los cortos premiados en el certamen, con también dos premios (mejor actriz por la interpretación de Ana Moana Witting, y mejor dirección), junto a dos nominaciones al mejor guión y mejor obra. En el mismo, una joven adolescente cuenta una historia de vida para la creación de arte.

K ha sido de ti, Edu, una crítica audiovisual al sistema educativo actual desde la dirección y guion de Laura Rivera González, obtuvo una nominación al mejor guión en el festival.

La primera edición de After School ha sido dirigida por jóvenes de Lanzarote de la ONG Prensa Juvenil Canaria y ha sido un éxito y se espera una segunda edición del mismo. Los distintos participantes, incluidos La Farola Films y Secuencia 27, esperan que continúen con esta labor durante muchos años más con el fin de promocionar la creación audiovisual juvenil.