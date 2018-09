‘Desayuno literario salvaje’ en la Biblioteca de Breña Alta

Cartel del evento.

“Crónicas de un desayuno salvaje es el preámbulo de un nuevo desayuno literario que celebraremos este sábado, 15 de septiembre, a las 10:00 horas, en la nueva y maravillosa Biblioteca Pública Municipal de Breña Alta”, informa Pablo Díaz Cobiella, director de Seroja Cultura.

Una tarde cualquiera, un café y la complicidad de Ramón Araújo y Pablo Díaz Cobiella bastó para generar esa comunicación previa a un encuentro que promete muchísima emoción. Pero más allá del sentimiento mutuo es también una pequeña revolución en la forma de expresar literatura, de generar un debate humano, pues esta genialidad de libro, Crónicas del Yoga Salvaje, en la que Ramón se desnuda, y nunca mejor dicho, es todo un mundo que poder avistar desde fuera y sobre todo desde adentro.

“Ofrecemos una gastronomía con una base importante de productos de nuestra tierra, y especialmente de Breña Alta. Siempre alimentos ecológicos, y libre de envases. También diseñamos el contenido sin gluten y lactosa. Fusionamos en un brunch único y diferente distintas tendencias culinarias desde lo clásico a lo vanguardista siempre con la estructura y la esencia literaria que nos ofrece Ramón Araújo y este libro trepidante de una carga inmensa de rock and roll, la pausa de la práctica del yoga, un erotismo salvaje sublime y una crítica humana que se desprende en un final de lectura que no llega amablemente a ningún puerto”, señala.

Un desayuno diferente, una literatura maravillosamente extravagante y la presencia de Ramón como novedad de esta iniciativa de Seroja Cultura e impulsada por el Ayuntamiento de Breña Alta que apuesta por una nueva visión de los espacios culturales y la innovación bibliotecaria.

Sabores únicos, aromas y texturas que enamoran, un espacio diseñado especialmente para la ocasión, un libro magnífico y un autor irrepetible.

Contamos esta vez con la presencia de Sara Pérez y su ‘entre vértices de palabras’ que se suma al evento convirtiendo el desayuno en poesía y ofreciendo esa visión abstracta y que bucea en un mar de emociones.

“Y muchísimas más cosas que no podemos contar, porque Ramón seguramente leerá este texto. No te lo pierdas por nada del mundo. Es necesaria la inscripción previa, enviando un correo electrónico a serojacultura@gmail.com o ponerse en contacto en el teléfono 653498916. El desayuno tiene un coste de 5 euros y una duración aproximada de dos horas. El número de plazas es limitado a 25 personas. Ven a disfrutar de una experiencia única, diferente y cargada de una gastronomía y literatura de calidad, porque Ramón otra cosa no, pero es supremo, de una calidad que desborda”, concluyen.