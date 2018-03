El ‘Festival de Música Religiosa de Canarias’ finaliza en La Palma con un concierto sobre el renacimiento inglés

John Potter y Ariel Abramovich.

El Festival de Música Religiosa de Canarias clausurará este domingo, 18 de marzo, en La Palma su décimo tercera edición. El concierto In this trembling shadow, interpretado por el tenor John Potter y el laudista Ariel Abramovich, pondrá fin a este encuentro que se ha llevado a cabo en números escenarios de las islas. El espectáculo, en el que se podrán escuchar piezas sacras del renacimiento inglés, tendrá lugar en la iglesia San Francisco de Santa Cruz de La Palma, a las 12:30 horas.

El dúo artístico se ha inspirado en los manuscritos del cortesano y anticuario inglés del siglo XVII Edward Paston, que durante años hizo una nutrida recopilación de composiciones de autores europeos en su biblioteca privada y que hoy está considerada como una valiosa muestra de la música sacra de este periodo histórico.

Las piezas que los intérpretes han elegido partiendo de la gran colección de Edward Paston incluye Author of Light, de Thomas Campion; Kyrie & Gloria, Credo, Sanctus y Agnus dei, de William Byrd; Prealudium, In this trembling shadow, Thou mighty god, When David’s life y When the poor cripple, de John Dowland; y Ne timeas Maria, Senex puerum y Domine, non sum dignus, del español Tomás Luis de Victoria.

A través de la interpretación de estas melodías sacras, los espectadores se trasladarán a la Inglaterra renacentista envueltos en la solemnidad propia de los sonidos clásicos del laúd y la voz clara del tenor, con cantos espirituales y narración de historias bíblicas. Para completar la muestra, John Potter y Ariel Abramovich interpretarán tres motetes del célebre compositor renacentista español Tomás Luis de Victoria, representante de esta corriente artística en la España sacra.

El tenor inglés John Potter representa una voz de referencia en las músicas históricas. Compagina su actividad académica con la escritura y la interpretación. Ha escrito cuatro libros de canto, es Lector Emérito en música en la Universidad de York y como miembro del prestigioso conjunto vocal ‘Hilliard Ensemble’ recibió cinco discos de oro. En 2008 emprende un proyecto a dúo con el argentino Ariel Abramovich, laudista de siete órdenes entregado en exclusiva al repertorio de laúd y vihuela del siglo XVI. Abramovich participa en la actualidad en diversos proyectos musicales y durante la última década ha realizado numerosos conciertos en distintas partes de Europa y América junto a John Potter.

El XIII Festival de Música Religiosa de Canarias, que cuenta con la dirección artística de Gregorio Gutiérrez, está patrocinado por el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Cultura, los cabildos de Gran Canaria, La Gomera, Fuerteventura, La Palma y Tenerife, y los ayuntamientos de La Laguna, a través de su Concejalía de Cultura, Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Santa Cruz de La Palma, El Sauzal, Santa Brígida y Güímar. En la organización de esta edición también han colaborado la Diócesis Nivariense, la Diócesis de Canarias y las parroquias y templos que se han escogido para las actuaciones.

Para obtener más información sobre los artistas y el calendario de conciertos del XIII Festival de Música Religiosa, así como material fotográfico de las actuaciones que se celebrarán en este encuentro, se puede visitar la página web www.musicareligiosacanarias.com o el perfil de Facebook del Encuentro de Música Religiosa de Canarias.