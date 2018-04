Fran Concepción: alma y fuerza en la escultura

Apoyándome en la consigna matemática de que el orden de los factores no altera el producto, empiezo este proyecto de coaching artístico con la voluntad de aportar un pequeño grano de arena a la cultura y el arte de La Palma. Hacerle una entrevista a Fran Concepción me supone un grato viaje en el tiempo, ya que hemos compartido inquietudes artísticas y amistad desde hace muchos años. Me comenta al inicio de esta charla-entrevista que ya desde los 19 años, y puede que mucho antes, tenía un “sueño”, alimentado por el ambiente artístico reinante en su familia y liderado por su padre Francisco Concepción, maestro y referente. La vocación ya recorría su interior, simplemente tenía que brotar. Dar un salto de La Palma a Tenerife para formarse en Bellas Artes, le abrió un mundo de posibilidades que si las mezclamos con los ingredientes apropiados (juventud, curiosidad, pasión, etc.) dará como resultado su primera plataforma personal y artística. El encuentro con sus inquietudes y con sus emociones que canalizará poco a poco con el tiempo. Un segundo salto mucho más largo le lleva a Sevilla, nuevas culturas y costumbres, la posibilidad casi infinita de moverse geográficamente por el continente, dejando atrás las limitaciones especiales de las islas. Museos, exposiciones, lugares, experiencias, todo se le hace grande y nuevo, sin dejar de aprender y recopilar información para un futuro creativo. En el ecuador de la entrevista le pregunto por su inclinación por la escultura y su respuesta es rápida y sólida. La escultura le supone una liberación para su torrente creativo, es su modo de expresión, su lucha por crear formas en el espacio, un reto a la hora de darle fuerza y alma a las obras, no tiene prejuicios en trabajar en una línea realista o recrearse con un trabajo más abstracto y hacer escultura con inspiración orgánica, tampoco tiene reparo ( como debe ser), en reconocer la influencia de la escultura clásica, sin dejar al margen las corrientes vanguardistas, todo es información e inspiración. Los artistas “de verdad” beben de distintas fuentes y Fran es un artista integral en su ser y hacer.

Fran Concepción en su estudio. SANTIAGO JORGE

Cuando tocamos el tema de ser artista en La Palma (ventajas y dificultades ), nos reímos al unísono, sabemos la profundidad del tema y la experiencia que esto supone. Se aventura en hacer una lista de ventajas haciendo referencia a la energía que aporta la naturaleza de la isla y que utiliza como fuente de inspiración y potencial creativo, también hace referencia a la cultura y la historia, haciendo un guiño a la olvidada “identidad palmera”, no es casualidad que muchas de sus obras son referencias históricas y costumbristas. En cuanto a las dificultades, ya nos cambia el semblante y ponemos cara de un poco víctimas del entorno, de las limitaciones que hay en cuanto al mercado, el ambiente poco motivador y la falta de interés por parte de algunos colectivos sociales. Para tomar impulso positivo a la entrevista, le pido algunas sugerencias para mejorar la vida cultural de La Palma, le brotan inmediatamente muchas opciones y con afán de resumir, seleccionamos algunas: crear becas para artistas y proyectos, más apoyo institucional desde una actitud de compromiso, mover las exposiciones por la isla, más salas de exposiciones o mejor comunicación entre los artistas locales.

Con estas propuestas terminamos esta experiencia rica en ideas y sobre todo la satisfacción de compartir con Fran sus inquietudes humanas y profesionales.

Iniciación artística de la mano de su padre, el paisajista Francisco Concepción Escultor nacido en Santa Cruz de La Palma en 1965, inicia su formación artística en el campo de la pintura, de la mano de su padre, el pintor paisajista Francisco Concepción. En 1984 ingresa en la Facultad de Bellas Artes de Tenerife. Posteriormente marcha a Sevilla donde cursa la Especialidad de Escultura, licenciándose en 1990. Tras su vuelta a Canarias se dedica íntegramente a la creación escultórica realizando varias exposiciones en La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Sevilla y Huelva. Desde 1992 y hasta 2017 compagina esta labor creativa con la docencia, ejerciendo como profesor de Volumen y Escultura en la Escuela de Arte Manolo Blahnik de Santa Cruz de La Palma. Paralelamente realiza exposiciones y participa en diversas actividades de carácter artístico-cultural: Colectiva Amalgama, cofundador y presidente de la Asociación de Artistas Palarte, coorganizador del I Encuentro de Arte de Santa Cruz de La Palma, cofundador del Taller de Arte San Telmo 30, etc. A partir de 1997 comienza a realizar esculturas públicas encargadas por distintos ayuntamientos de la isla y por el Cabildo Insular de La Palma.

