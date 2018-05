El escritor Gorka Garmendia escribe una novela histórica ambientada en La Palma

El escritor y profesor Gorka Garmendia ha escrito una novela histórica ambientada en La Palma que lleva por título Benahoare o la sonrisa de Idaira y que será presentada el próximo día 1 de junio, a las 19:00 horas, en la carpa principal de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. El autor tiene previsto presentar su obra también en La Palma y Madrid, aunque aún no ha fijado fecha.

Gorka Garmendia Pérez (1972), docente de profesión y escritor de vocación, es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Madrid. Con sus ancestros repartidos entre País Vasco y Canarias, descubrir que sus raíces se hundían en las escarpadas tierras de Garafía, despertó su pasión por la historia y etnografía de La Palma, cristalizando ese interés en forma de novela histórica de aventuras ambientada en la conquista castellana de la isla: Benahoare y la sonrisa de Idaira (Canarias eBook, 2018). Es su segundo trabajo de narrativa histórica y en la actualidad se encuentra preparando una tercera incursión literaria con la historia de Lanzarote como referencia.

“El proceso de génesis de mi novela puede resumirse así: mi tía Marga, de Lanzarote como mi madre, descubrió hace tiempo que las raíces de nuestra familia están en la isla de La Palma y este hecho inesperado despertó tanto interés en mí que viajé a la isla; me sedujo la fuerza de su paisaje, lo intenso de su historia, que estudié con pasión”, ha señalado a La Palma Ahora.

“Fue tal la influencia que decidí escribir sobre la isla. Así, ideé un elenco de personajes ficticios y los ubiqué en un año tan emblemático como 1492. Luego los entrelacé con otra serie de personajes reales, documentados, como Cristóbal Colón, Alonso Fernández de Lugo, Pedro de Vera, y por supuesto los aborígenes de Benahoare: Tanausú y otros caciques de los diferentes reinos que habitaban la isla. El resultado es una narración con fuerte ritmo de un viaje fabuloso, el que protagoniza un muchacho casi analfabeto con ganas de conocer mundo desde su pueblo natal en la península hasta Benahoare, un desconocido y enigmático territorio en manos de los indígenas que había rechazado por las armas cualquier intento de conquista anterior”, relata Garmendia. “Este protagonista y las diferentes amistades que va haciendo en su periplo, son el centro de gravedad de una intensa trama que destila violencia, amor, ambición, libertad, política, religión… todo ello tejido siempre sobre el marco histórico real de la conquista y dando protagonismo a los personajes que la historia tiene documentados. Las andanzas tienen lugar principalmente en Benahoare, pero la metrópoli castellana y el resto de islas del archipiélago son escenarios a los que se traslada puntualmente la trama”, detalla.

“Quisiera subrayar que Benahoare o la sonrisa de Idaira es una novela histórica de aventuras, no tiene ínfulas de alegato indigenista aunque no obvia que la cultura aborigen fue laminada por la conquista. Idioma, costumbres, religión… sucumbieron ante el poder de una civilización tecnológicamente superior que impuso su lenguaje, usos, confesión… Y lo hizo por la fuerza. Pactando engañosamente con los diferentes menceyes de Benahoare y derrotando mediante traiciones a los que no rindieron pleitesía a sus nuevos amos, como Tanausú, el orgulloso rey de Aceró, la Caldera de Taburiente, último rincón de la isla en ser sometido. Tampoco caeré en el lugar común de dibujar los territorios precoloniales como una Arcadia de felicidad: caciquismo, poder absoluto, violencia y envidias eran frecuentes en la cultura nativa. Pero la llegada de los conquistadores arrasó con todo y eso tiene un nombre: genocidio. En cualquier caso, no perdamos de vista que estamos hablando del siglo XV y cualquier cultura superior sometía a la inferior. Con toda seguridad los auaritas hubieran impuesto su modelo de vida a los cristianos si hubieran podido”, sostiene. La obra está en venta en la web de la editorial Canarias eBook.