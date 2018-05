III Torneo de Poesía 'Poetry Slam' en Los Llanos

Cartel del encuentro poético.

El Poetry Slam es un concurso internacional de poesía que nació en los años 90, en Estados Unidos, de la mano del escritor Marc Smith y que, en la actualidad, se ha convertido en uno de los eventos poéticos más originales y participativos. Sin ir más lejos, España cuenta hoy con más de 30 comunidades donde se celebra dicho evento, se informa en nota de prensa.

No ha sido hasta el 2018 cuando ha desembarcado en las islas canarias, con Tenerife y Gran Canaria como las pioneras, y desde el pasado mes de marzo, también puede disfrutarse en La Palma, gracias a la labor de Juanma Henríquez y Patricia Figuero, promotores del evento, ambos vinculados al mundo de la escritura y las artes.

La tercera edición del Poetry Slam La Palma, que cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Los Llanos, tendrá lugar este jueves, 24 de mayo, a las 20:00 horas, en el Espacio Cultural El Secadero (c/ Rosal s/n).

El Poetry Slam de La Palma no es sólo una forma de dar visibilidad a la poesía y a quienes la crean, de manera profesional o no. En este evento tiene cabida cualquier persona a quien le guste escribir y utilizar el lenguaje como forma de expresión, y en las ediciones anteriores se ha podido comprobar en sus participantes, no importando edad, sexo, profesión, etc. Desde siempre esta isla ha contado con una cultura rica y gente muy creativa, pero además es un lugar donde no han faltado personas afines al verso; desde los creadores de décimas y punto cubano hasta el panorama más actual de la música con letras propias.

El sistema de participación del Poetry Slam es un tanto especial ya que los y las participantes únicamente tienen que representar ante el público (y sobre un escenario) un texto propio. Cuentan para ello con un tiempo máximo de 3 minutos y el público asistente es quien elige al ganador o ganadora de la noche. Sin duda, es este punto el que da mayor dinamismo al evento, ya que todas las personas que asisten forman parte de lo que allí sucede.

En cada convocatoria acude un poeta invitado; la primera edición la inauguró el escritor Víctor Yanes, quien tras su participación comentó: «Hay libertad en el Poetry Slam. Hay inocencia. La inocencia es fundamental para el sostenimiento de la buena salud de la poesía. (…) Lo importante es la vibración del sonido de la voz, lo importante es y será siempre la persona que está detrás. La poesía eres tú, soy yo, con nuestras vidas». En esta ocasión, el evento contará con la presencia del poeta palmero Juvenal Machín Casañas.